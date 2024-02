Protecció Civil de la Generalitat ha actualitzat avui la fase d'alerta el Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT), que es va activar diumenge i que s'allarga fins a la mitjanit, amb una afectació per ratxes de vent de component oest que poden superar els 72 km/h a la zona Prelitoral Sud, Camp de Tarragona i quadrant nord-oest de Catalunya. Entre les comarques afectades hi ha l'Anoia.

El Servei Meteorològic de Catalunya va informar diumenge d'un episodi puntual de fortes ratxes de vent per dilluns a la tarda a la zona Prelitoral Sud i Camp de Tarragona, i al Pirineu, on es poden superar ratxes de vent de 72km/h a les cotes més elevades. Amb l'actualització de l'alerta del VENTCAT d'avui, l'avís s'allarga fins a aquesta mitjanit i s'amplia a tota la meitat oest del territori, especialment al terç sud i al Pirineu Oest. L'actualització del VENTCAT amplia la intensitat de les ratxes de vent de component oest a les comarques de la Val d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Tarragonès, Ribera d'Ebre i Baix Ebre. Aquestes comarques s'afegeixen al risc elevat de ventades de l'Anoia, Alt Penedès, Baix Penedès, Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà i Priorat. L'episodi preveu una pujada i una baixada molt brusca de la velocitat del vent. Atès que encara s'estan celebrant diferents actes amb motiu de les celebracions de Carnestoltes, recordeu d'adoptar les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat en activitats on hi hagi elements provisionals o inestables que puguin caure amb facilitat.