Canvis en la intervenció prevista al mercat de la Masuca d'Igualada. L'alcalde, Marc Castells (Junts per Igualada), s'ha reunit amb els paradistes aquests dimarts per explicar-los un canvi significatiu en la inversió projectada, que consisteix, segons ha pogut saber Regió7, en concentrar la reforma a la planta baixa, la que s'usa ara com a mercat, i deixar de fer dues parts molt important en la despesa: l'adequació d'un nou espai per al trasllat de l'activitat mentre durés la reforma integral que s'havia plantejat i la intervenció a les plantes superiors que s'utilitzen com a aparcament. El canvi, segons fonts del govern municipal, respondrien a la voluntat d'abaratir costos. L'obra ha de tenir un ajut molt important de la Diputació de Barcelona, però per als paradistes la reducció del projecte també es pot suposar abaratir el preu de les noves concessions de parada.

ERC ha destapat aquest dimarts al vespre la reunió que havia tingut Castells i els paradistes i s'ha queixat del canvi d'orientació. La construcció del nou mercat municipal de la Masuca que impulsa el govern de Marc Castells no és ara tal com estava anunciat. Era un projecte de 12 milions d'euros, que el govern Castells hauria decidit no assumir. ERC ha explicat el contingut d'aquesta trobada i ha criticat la marxa enrere, assegurant que el govern ha fet una inversió en estudis i projectes de 200.000 euros que ara no s'aplicaran. I ha assegurat que aquest era un projecte anunciat per part del grup de Castells tant en la campanya electoral del 2019 com en la del 2023.

ERC critica la gestió de Castells, la qualifica de "pèssima" i apunten que “aquest gran projecte del nou mercat era una promesa del govern i una promesa electoral de Marc Castells i ara es fa enrere, havent costat un ull de la cara a tots els igualadins". Els republicans retreuen a Castells que aquesta decisió i es qüestionen si “no sabien fa mig any, abans de les eleccions, que el projecte era inviable econòmicament? Quant de temps han tardat a adonar-se’n mentre es gastaven centenars de milers d’euros en estudis, projectes i propaganda?”.

L'alcalde Castells té anunciada per aquest dimecres una compareixença davant dels mitjans de comunicació per explicar com ha de ser aquest nou canvi de rumb en la reforma del mercat. ERC considera que anunciar les obres en campanya i després fer marxa enrere "és un engany als ciutadans".