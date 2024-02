El Teatre Municipal Ateneu se suma a la iniciativa i acull una Gala benèfica d’arts escèniques de la Catalunya Central, dirigida per Miquel G. Font. L’Ajuntament d’Igualada col·labora en una iniciativa que té com a objectiu incrementar el fons de les donacions a La Marató que van fer les emissores públiques de la Generalitat, 3cat i Fundació Marató. L'acte tindrà lloc aquest dissabte, 17 de febrer, a 2/4 de 8 del vespre, a l'Ateneu igualadí. Les donacions des de 6 a 24 euros es poden fer, adquirint una entrada per a la gala, al web www.teatremunicipalateneu.cat. La Marató d'enguan estava dedicada a la salut sexual i reproductiva.

A la gala hi participaran algunes entitats igualadines com l’Estudi dell’Arte, la Coral Gòspel U5, la Coral Mig Tò i, també, d’altres indrets de la Catalunya central com ara Produccions Pau’A’M, Habemus Corpus companyia de dansa, o el centre ocupacional L’espígol. A més hi haurà artistes professionals convidats com Mariona Camèlia o Miquel G. Font. Pau’A’M posarà en escena NOR, una estrena absoluta específica per a questa ocasió, amb música i dansa en viu.

En el decurs de la vetllada hi haurà entrevistes a representants del món sanitari, en aquesta ocasió, els professionals del Servei d’Atenció Sexual i Reproductiva de l’Anoia, CAP Igualada Nord del Consorci Sanitari de l’Anoia. La coordinació artística i d’esdeveniments anirà a càrrec de l’Era de Cervera amb Pau Altimira Marfà a la regidoria escènica de l’esdeveniment.

La proposta de la Gala, sorgeix a partir d’una iniciativa del nou espai cultural, l’Era de Cervera, que va dur la batuta d’una gala benèfica per a La Marató de TV3 en el marc del paraninf de la universitat, cedit per la Paeria cerverina. Un esdeveniment cultural que unia entitats de la Catalunya central: la Segarra, l’Anoia i el Bages.

L'Era de Cervera, els dinamitzadors

L’Era de Cervera, espai de moviment i dinamització cultural, es va inaugurar el desembre de l’any passat amb voluntat d’esdevenir un refugi amb accions diàries i esporàdiques, obertes a tothom, on trobar aquella activitat del moviment i creativitat que cadascú vulgui. Un dels impulsos més significatius de la filosofia de l’Era de Cervera és dinamitzar i apropar la cultura a tots els públics, sectors, racons i contextos del territori central de Catalunya i establir lligams amb el teixit cultural intercomarcal.

La totalitat dels participants, tan entitats, com artistes professionals, com organització, participen a la gala de manera voluntària. El 100% dels donatius van directament a la Fundació La Marató, a través de l’Ajuntament d’Igualada i les entitats implicades.