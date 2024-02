Victòria Rabal Merola, artesana i directora del Museu Molí Paperer de Capellades, ha recollit aquest dilluns a la tarda el Premi Nacional d'Artesania 2023 de mans del president de la Generalitat en un acte de reconeixement al món de l'artesania que ha tingut lloc al mateix palau de la plaça Sant Jaume. El reconeixement a l'artesana anoienca ha tingut com a marc el lliurament dels Premis d'artesania 2023.

"Victòria Rabal és una persona amb una trajectòria inqüestionable que personifica la connexió entre origen i tradició amb innovació i creativitat", ha afirmat el president de la Generalitat, Pere Aragonès. "És un exemple de talent, passió, rigor i excel·lència en l'ofici", ha afegit Aragonès. En els motius per tenir el premi, el jurat ha destacar que Rabal rep el guardó ha rebut el Premi Nacional d'Artesania per la seva extensa labor de formació, investigació i innovació en la fabricació de paper artesà, portant-lo a un estadi més enllà de la tradició amb la creació de nous formats, colors i textures; per la seva llarga trajectòria al capdavant del Museu Molí Paperer de Capellades, convertint-lo en un referent en el sector artesà, i pel seu llegat artístic. Rabal ha col·laborat en diferents projectes creant papers especials per Casa Cacao (Germans Roca), Carme Ruscalleda, Ferran Adrià, Misui (Unión Suiza), per a l'Abadia de Montserrat, la Sagrada Família, o per artistes de renom com Jaume Plensa o Miquel Barceló.

En l'àmbit de la investigació, ha participat en recerques i en el desenvolupament de nous papers apostant per l'economia circular i la impressió 3D. En el vessant formatiu ha impartit tallers sobre paper fet a mà a Catalunya i arreu.

Rabal, en la seva intervenció, ha agraït els reconeixements que ha atorgat el govern català i ha demanat que estableixi ajuts directes per als artesans. "L'artesania és empresa, sí, però també és cultura i art", ha reivindicat. Rabal, que ha destacat la importància que han tingut en la seva trajectòria les mans, les seves eines ha dit, ha defensat "l'encreuament del treball artesà amb les noves tecnologies" i ha explicat la seva trejectòria professional com una "neurosi obsessiva" per avançar i aprendre entre la innovació i la tradició. Ha parlat del color, de l'obra, de la textura, del treball amb el paper i ha recordat la llarga trajectòria del Museu paperer de Capellades on treballa. Abans d'acabar la seva intervenció ha tingut unes paraules per fer un crit de pau: "Que s'aturi el genocidi a Gaza, que hi hagi un alto el foc i una Palestina lliure", paraules que han estat rebudes a la sala amb forts aplaudiments

"Catalunya és un país d'artesans que amb les vostres obres contribuïu a donar formar i explicar-lo. Reconeixements com el d'avui demostren que l'artesania catalana és ben viva i té tot el futur al davant", ha recalcat el president de la Generalitat. "Els artesans feu obres úniques i darrera d'una obra d'artesania hi ha molt més que un objecte i un producte: hi ha un món, un amor cap a un ofici, una manera de viure, una mirada, una creativitat i un entorn", ha enumerat Aragonès. "Tots vosaltres formeu part del patrimoni viu de Catalunya. I el d'avui és un homenatge als artesans, a la seva creativitat i al seu llegat", ha conclòs el president de la Generalitat.

"L'adjectiu artesà està de moda i es fa servir ara com a sinònim de qualitat, cal que ens ho creiem i ho valorem", ha apuntat Victòria Rabal, flamant Premi Nacional d'Artesania 2023. "L'artesania no ha de perdre mai la seva essència, però el futur passa per l'encreuament amb el disseny i les aportacions de les noves tecnologies", ha reflexionat en veu alta Rabal. "Això és el que he intentat seguir i perseguir durant aquests 40 anys, al museu però també a la meva obra. Aprendre de la tradició i innovar", ha afirmat la mestra paperera. "El paper és i ha estat la meva passió. Ha recordat que el museu ha difós el seu coneixement a milers de visitants i demostrat les infinites possibilitats plàstiques del paper des del 1961".

La Generalitat també ha atorgat els preis Talent Jove, Emprèn, Prestigia, Restaura i dotze diplomes de mestre artesà.

Les joies per a cabells de Sílvia Conde, premi al Talent Jove

La dissenyadora Sílvia Conde Tragant ha estat distingida amb el premi al Talent Jove pel seu projecte 'Joiana, de la tija al pètal', un treball intergeneracional de joies per als cabells. Es tracta d'un projecte de fi de grau, realitzat en col·laboració amb Tous, que a través de la joieria vol materialitzar la connexió entre les àvies i les netes i el traspàs de sabers entre generacions de dones. Joaiana és una col·lecció de set joies dissenyades per als cabells o com a amulets, partint del símbol d'una flor.

El torner osonenc Jordi Pladevall, premi Emprèn

El torner osonenc Jordi Pladevall Arxé –de 'La Torneria' de Torelló- ha aconseguit el premi Emprèn per l'adaptació de l'empresa de tercera generació de torners a les necessitats actuals del mercat, mitjançant la recerca, el disseny, el desenvolupament de nous productes, la formació i una acurada estratègia de mercat. Jordi Pladevall Mir va fundar 'La Torneria' el 1957 i, després de tres generacions, l'empresa segueix innovant amb el disseny i manufactura de complements per la il·luminació, interiorisme i decoració. A més, ha llançat la seva pròpia marca local i línia comercial d'eines de tall i accessoris d'afilat per a professionals de la fusta i aficionats al torn.

L'Ajuntament de Montblanc, premi Prestigia pel 'Terrània'

L'Ajuntament de Montblanc ha obtingut el premi Prestigia per la seva trajectòria de dues dècades en la promoció i difusió de la ceràmica artística a través del festival Terrània. El Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc va néixer el 2003 i s'ha consolidat en l'àmbit internacional. El nivell tècnic dels ceramistes participants, la qualitat de les exposicions, la varietat de les demostracions i dels tallers i la innovació en les activitats paral·leles, han fet que Terrània hagi esdevingut un referent a Catalunya i arreu.

El restaurador reusenc Aleix Alvarez, premi Restaura

Finalment, el restaurador reusenc Aleix Alvarez Vall –del Taller Avall- ha acaparat el premi Restaura per la seva tasca de conservació i restauració del patrimoni de la cultura popular del país, especialment pel que fa a la imatgeria festiva i religiosa, donant a conèixer aquesta professió i contribuint a la preservació i restauració de les figures. El Taller Avall, situat a Reus, és pioner en implementar la restauració professional titulada per preservar el patrimoni etnològic.

Dotze diplomes de Mestre Artesà o Mestre Artesana 2023

En l'acte al Palau de la Generalitat també s'han lliurat els diplomes de Mestre Artesà o Mestra Artesana 2023 a Antoni Anglès (ofici de cerer), Glòria Ayete (ofici de barretera), Eduard Bosque (ofici de lutier), Míriam Camarillas (ofici de joiera), Noa Florensa (ofici de joiera), Mariano Fons (ofici de baster), Irene López (ofici de vitrallera), Francisco Palau (ofici de conservador i rehabilitador de vehicles històrics de motor) i Roger Pascual (ofici de torner). Les tres persones artesanes distingides amb el diploma de Mestre Artesà divulgatiu han estat Mireia Estopà (ofici de lacadora), Eduardo Marín (ofici de marroquiner) i Corina Roselló (ofici de brodadora).