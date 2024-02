Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat aquest matí un cotxe que havia quedat mig penjat d’un talús a Jorba, a l’Anoia. Els ocupants han pogut sortir de l’interior del vehicle i els efectius no han hagut de témer per possibles ferits mentre duien a terme l’actuació.

Els Bombers han rebut l’avís per l’accident a 3/4 d’1 del migdia, quan el cotxe ha sortit de la via i ha estat a punt per caure per un petit barranc. Dues dotacions s'han desplaçat fins al punt de l’accident per ajudar a estabilitzar el vehicle.

Sortosament, el cotxe no s'ha precipitat pel barranc i els serveis d’emergències l'han pogut estabilitzar. Cap de les persones que hi viatjava ha resultat ferida perquè es trobaven fora del vehicle.