Els sindicats que formen part de la Junta de Seguretat de l'ICS a la Catalunya central reclamen que l'empresa pública posi un vigilant de seguretat al CAP de Piera davant l'increment d'actituds violentes que han detectat els treballadors d'aquest centre en els darrers mesos. Metges de Catalunya, CCOO, Infermeres de Catalunya. CATA-CTS, UGT i Intersindical han convocat conjuntament una concentració per dijous a les 11 del matí, al CAP de Piera, per fer evident el problema i demanar celeritat a l'ICS per implantar aquesta mesura. El centre mèdic d'aquesta població és un dels més grans de l'Anoia i hi treballen més de 60 persones entre metges, infermeria i personal administratiu i de serveis.

Els representants dels treballadors coincideixen que els problemes s'han incrementat en els darrers mesos, un cop s'han aixecat les restriccions imposades durant la pandèmia de covid. Aquest increment de les manifestacions violentes, físiques o verbals, preocupa a un sector que té un tracte directe amb pacients i els seus familiars. També preocupa a l'ICS i, els mateixos representants sindicats, expliquen que hi ha campanyes i mesures per aturar aquestes situacions. Entre aquestes, al CAP Bages de Manresa hi ha permanentment vigilància de seguretat i al CAP Osona de Vic n'hi ha en horari nocturn.

"A Piera hi ha un alt nombre d'incidents notificats", tot i que també "hem detectat una infranotificació, perquè la reiteració del problema fa que els mateixos professionals acabin assumint l'insult o el maltractament com a normal", explica Ruth Maruenda (CCOO). Asseguren els representants sindicats que a Piera hi ha problemes d'aquest tipus diaris. Moltes vegades són "insults, menysteniments, cops damunt la taula o que en llencin els papers a la cara", comenta Núria Garrido, d'Infermeres de Catalunya, però en alguna ocasió "ha fet volar l'ordinador o la impressora", afegeix. I tot i que a Piera és on ara hi ha aquest pic de conflictivitat, les representants sindicals viuen com un problema detectat arreu que hi ha una major crispació de la població atesa.

En termes generals, les professionals de l’atenció primària han viscut 4 vegades més situacions violentes que les dels hospitals. I concretament, el 80% de les agressions van ser en consultes espontànies o d’urgències i el 20% restant en consultes programades. No és l'únic motiu, però no tenir suficients professionals o l'assignació d'hores per a les proves diagnòstiques solen ser un altre motiu de conflicte, segons les representants sindicals. Tant Maruenda com Garrido expliquen que l'ICS ha pres mesures contra aquesta violència, té una campanya en marxa "Jo t'ajudo, tu m'ajudes", i en el cas de Piera s'ha posat una tanca per evitar la proximitat amb el personal administratiu i fins i tot un mirall perquè les persones que acudeixen vegin la seva pròpia actitud, però Maruenda i Garrido coincideixen a dir que cal un vigilant. "La presència d'un vigilant té un efecte dissuassori.

A la Catalunya Central, les dades d’aquests episodis de violència revelen que l’equip d’atenció primària del CAP Piera pateix agressions tant físiques com verbals de forma habitual, pràcticament diàriament, i el de Piera és l’equip que més agressions ha notificat. Les agressions afecten especialment al personal administratiu, TCAI, Infermeres i Facultatius/ves especialistes en medicina familiar i comunitària, asseguren, i perquè entenen que "la situació ja és insostenible", segons Ruth Maruenda, han convocat la protesta dijous.