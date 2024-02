El pròxim dia 6 de març s’obre el període de preinscripcions pel curs escolar 2024-2025 per la ’alumnat des d’Infantil 3 fins a primer de l’ESO. Per aquest motiu, el departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada ha editat una guia de tots els centres educatius que hi ha a la ciutat i l’ha enviat a totes les famílies. El regidor d’Ensenyament, Josep Maria Carpi, explica que “volem que totes les famílies de la ciutat coneguin tota l’oferta dels centres -la pública i la privada- , independentment de si ja tenen escollida l’escola”. Carpi ho ha dit en l’acte de presentació de la guia, que s’ha celebrat aquest dimecres al matí a l’escola Gabriel Castellà.

Josep Maria Carpi ha explicat també ha anunciat que des del departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada s’ha preparat una reunió informativa que tindrà lloc el dilluns, 4 de març a les 18.30 h de manera presencial al Centre Cívic Nord on representants d’inspecció del departament d'Educació de la Generalitat explicaran el procés de preinscripció. “Sabem que els períodes de preinscripció són moments de nervis i per aquells qui és la primera vegada, de dubtes, i des de l’Ajuntament volem donar l’acompanyament necessari”, ha explicat Carpi. Per aquelles famílies que no puguin assistir a aquesta reunió informativa, la podran seguir simultàniament al YouTube de l’Ajuntament. A banda d’aquesta iniciativa, el regidor també ha explicat, durant la presentació de la nova guia dels centres, que s’ha posat a disposició de les famílies un whatsapp d’informació per fer les consultes que necessitin i un correu: 674602267 (whatsapp) i ome@aj-igualada.net. Des d’avui i fins al dia d’inici de preinscripcions tots els centres educatius de la ciutat obren les portes per donar-se a conèixer a les famílies. En aquest sentit, el regidor ha fet una crida a les famílies animant-les a participar de les portes obertes “allà podran parlar directament amb l’equip docent de les escoles i conèixer a fons els projectes que ofereixen”. Carpi també ha recordat que a la pàgina web educacioigualada.cat es pot trobar tota la informació concentrada sobre les portes obertes i les preinscripcions. Les preinscripcions s’han de fer de manera telemàtica des del web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Les dates per als futurs alumnes d'Infantil i Primària són del 6 al 20 de març i de Secundària, del 8 al 20 de març. Les famílies que necessitin suport per fer la preinscripció, poden trucar a l'OAC per demanar cita prèvia a l’Oficina Municipal d’escolarització.