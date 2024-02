El servei de bus urbà d'Olesa va créixer un 15% el 2023, el que suposa que en el total de les 15 línies de la concessionària TGO s'ha arribat a la xifra d'1,4 milions de viatgers. D'aquests, uns 330.000 els han estat veïns d'Olesa. En quant el servei urbà, l'any 2022 es van fer uns canvis que han augmentat les expedicions, i que tenien com a objectiu potenciar el nucli urbà. ''La idea és no deixar de donar servei, però alhora augmentar a la zona urbana les freqüències, i això només ho podrem fer si apliquem el bus a demanda'', assegura l'alcalde, Jordi Parent, que ahir va presentar les dades al costat de la CEO de l'empresa de transports Grup Direxis TG, Carme Pros, i el regidor de Mobilitat, Jordi Martínez.

El rècord absolut de l'any 2023 sense dubte ha sigut a la línia urbana M2, la qual ha augmentat un 44% el nombre de viatgers. La mitjana de viatgers diaris éss de ant el dia es calcula portar a uns 162 usuaris de mitjana, tot i que el màxim registrat va ser el 18 de juliol quan es van transportar a 324 persones. ''Aquest mes de gener, continuem batent rècords'', assegura la Carme, ja que hi ha un 23% d'usuaris més que l'any anterior, afirmant també que ''la gent jove utilitza molt aquest servei''.

Pel que es fa a la línia M1, la tendència és anar a més, sobretot a les franges de matí i migdia. La M3 –subvencionada pels Ferrocarrils Catalans i per la Generalitat de Catalunya – compta amb busos elèctrics i la seva a tendència està incrementant quasi un 17% més; passa de 155.000 a 197.000 viatgers. Finalment, sostenen que la M4 és una línia estable, ja que només hi ha un 2% d'augment, percentatge poc significatiu, pel fet que gairebé no hi ha hagut canvis en aquesta línia.

L'Ajuntament d'Olesa i l'empresa que té la concessió del transport urbà, TGO, han assegurat que estan treballant en la millora dels projectes de futur que inclouen una mobilitat més sostenible, una més bona comunicació i una millora en les freqüències dels busos. Actualment, a Olesa existeixen 4 línies: la M1 (Olesa-Terrassa-Bellaterra), la M2 (línia urbana), la M3 (Olesa-Esparreguera) i la M4 (Olesa-Martorell).