Igualada ha presentat una nova prova que combina ciclisme i turisme, l’E-Bike Tour Anoia-Penedès. Els organitzadors ho presenten com una ruta cicloturística que neix de la suma de l'E-Bike Day del Penedès i l'E-Bike Tour de l'Anoia, dos esdeveniments esportius de turisme actiu i de descoberta del paisatge i de la gastronomia del territori, que després de quatre edicions es fusionen per oferir una experiència més completa. La presentació ha tingut lloc a l’alberg de Cal Maco d’Igualada.

L’E-Bike Tour Anoia-Penedès es durà a terme els dies 13 i 14 d’abril i presenta un viatge d’anada i tornada entre Igualada i Cunit per descobrir els paisatges, la gastronomia i el patrimoni de les comarques de l’Anoia, el Penedès i el Baix Penedès. Un viatge que es farà en bicicleta elèctrica i transportarà als ciclistes participants des dels boscos de l’interior fins al mar Mediterrani. Es tracta d’una ruta esportiva i de turisme actiu on es podran degustar diversos vins i caves, oli d’oliva i la cuina tradicional dels diferents punts per on passa la ruta.

La presentació de l’E-Bike Tour Anoia-Penedès ha comptat amb les intervencions de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, el regidor de Turisme de Cunit, Jaume Casanyas, el president del Consell Comarcal de l’Anoia, Jordi Parcerisas, el president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Xavier Lluch, i del conseller de Cultura del Consell Comarcal del Baix Penedès, Josep Ràfols.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha qualificat el paisatge que uneix aquestes tres comarques d’extraordinari “la gent d’Igualada el coneixem bé, ja que és el que sempre passem a l’estiu per anar a les platges i ara el podrem redescobrir a la primavera, amb calma, tranquil·litat i de manera pròxima”. Castells ha remarcat el fet que esdeveniments com aquest “teixeixen sinergies i fan territori vertebrant la vegueria del Penedès que té la C-15 com a unió vertebral dels territoris”.

Agnès Ferré, alcaldessa de la Bisbal del Penedès ha valorat també molt positivament aquesta proposta i ha destacat la voluntat del municipi “d’oferir una degustació de productes quilòmetre zero i de proximitat per tal de donar a conèixer l’excel·lent varietat de cava, oli i plats tradicionals de la zona”.

El regidor de Turisme de Cunit, Jaume Casanyas, en la mateixa línia ha valorat l’oportunitat que suposa aquesta ruta per “conèixer els diferents territoris de la vegueria descobrint camins mil·lenaris de ramaderia que recorren paisatges espectaculars”.

Per la seva banda, el president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Xavier Lluch, ha volgut destacar “el paper importantíssim que té l’Alt Penedès a l'hora de connectar l’interior de Catalunya amb el mar Mediterrani. Un esdeveniment com l’E-Bike Tour permetrà enfortir els lligams, crear sinergies entre territoris i potenciar el coneixement turístic familiar”.

Jordi Parcerisas, president del Consell Comarcal de l’Anoia, ha manifestat la voluntat del territori “d’esdevenir un referent en rutes de bicicleta elèctrica amb camins mil·lenaris i la nova Via Blava que permetran connectar en bicicleta i de forma còmoda els diferents municipis per on passa el riu”.

Finalment, el conseller de Cultura del Consell Comarcal del Baix Penedès, Josep Ràfols, ha mostrat la voluntat “per seguir sumant sinergies amb la vegueria i redescobrir les singularitats de cada territori com la pedra seca o els paisatges mediterranis”.

Una ruta de 155 km en dues etapes i diverses parades

L’E-Bike Tour Anoia-Penedès es realitzarà en 2 etapes, una primera d’Igualada a Cunit de 85 km, i una segona de Cunit a Igualada de 70 km. Camins entre vinyes, senderons, muntanyes i valls configuraran aquest recorregut de 155 km apte per tota mena de e-bikers que estiguin disposats a nodrir-se de la màgia d’aquesta part de Catalunya.

Durant el recorregut, l'E-bike Tour Anoia-Penedès oferirà diverses parades per carregar energia i també la bateria de les bicicletes elèctriques, on es realitzaran diverses degustacions.

En la primera etapa es farà parada i fonda a la Bisbal del Penedès, on a banda de poder carregar les bateries s’oferirà un menú amb els seus millors productes amb, hamburguesa de pollastre a la catalana, i escabetx de tonyina amb oli de taronja del restaurant Ull de Llebre, coca enramada de La Bisbal del Penedès de la pastisseria Mago, crema catalana d’oli d’oliva verge extra Torclum del restaurant Vell Papiol, cava rosat del celler Domenys i coca de forner del forn de les escales de la Bisbal.

Un cop arribats a Cunit, al davant del mar es podran degustar diverses tapes dels restaurants del municipi acompanyats de vins i caves del Celler Domenys de Sant Jaume dels Domenys.

La segona etapa començarà en el mateix punt davant del mar, amb un recorregut diferent del d’anada per conèixer altres municipis d’aquest territori. La primera parada serà a Lleger, nucli del terme municipal de Sant Jaume dels Domenys on es farà un tast de vi i de fruits secs del municipi. En aquest cas, la parada i fonda per dinar i carregar bateries serà a Guardiola de Font-Rubí ja entrats a l'Alt Penedès. Des d’allà es reiniciarà la ruta per tornar a Igualada després de passar per Sant Quintí de Mediona, la Torre de Claramunt i Carme.