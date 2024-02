L’Àrea Maternoinfantil de l’Hospital Universitari d’Igualada ha renovat gairebé per complet tot el seu equipament i l’ha substituït per equipament d’última generació. Així, des d’ara ja disposa de la darrera tecnologia per atendre les parteres i els nounats, especialment els prematurs. En casos d'extrema gravetat, l'Hospital d'Igualada no té UCI (com passa amb tots els centres del mateix nivell) i trasllada el nadó a altres hospitals de referència de l'àrea de Barcelona, amb equipaments d'un nivell superior.

El centre igualadí ha incorporat cinc noves incubadores amb monitors que permeten controlar les constants vitals dels infants. També diversos bressols, dos nous respiradors per als infants (sobretot prematurs) que necessiten suport respiratori, i bressols tèrmics amb respirador integrat que s’utilitzen per donar calor, controlar el temps d’atenció i ajudar a iniciar la respiració correcta als nadons que ho necessitin. L’hospital també ha incorporat una incubadora de transport amb respirador integrat per poder traslladar el nadó des del quiròfan o la sala de parts fins a la planta, que es fa servir només en cas que l’infant tingui alguna dificultat que impedeixi fer el trasllat amb la tècnica del pell amb pell. El centre igualadí atén els nadons prematurs a partir de les 34 setmanes de gestació, i aquest nou equipament permetrà fer-ne un millor seguiment. La cap del Servei de Pediatria, Silvia Zambudio, remarca que l’hospital ja tenia la major part del material, però s’ha volgut substituir per material més nou, que ofereix més prestacions gràcies als avanços tecnològics. “No hem augmentat l’equipament però sí que l’hem actualitzat per poder donar un servei més acurat als infants que neixen a Igualada”, explica Zambudio, que també destaca que és important substituir els aparells perquè van incorporant nous avenços. La majoria dels aparells tenien uns quinze anys, ja que es van adquirir amb l’obertura del nou hospital. El cost total d’aquest nou equipament de pediatria ha estat de més de 246.000 euros. Tres quartes parts d’aquesta inversió l’ha assumit el Consorci Sanitari de l’Anoia, i el 25% restant prové d’una subvenció del Programa d’Equipament de Renovació Tecnològica (PERT) del CatSalut, 61.500 euros. L’hospital ha format a l’equip d’infermeria, pediatres i llevadores en el muntatge i funcionament d’aquest nou equipament, i ofereix una formació continuada als professionals que l’han d’utilitzar habitualment.