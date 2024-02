Rotary Club Igualada ha fet un pas ferm en la lluita contra la violència de gènere a l'Anoia, entregant un xec per valor de 10.000 euros a l'entitat Dones amb Empenta. Aquesta generosa donació representa l'import restant de la recaptació del seu concert benèfic anual, el qual es celebra cada any amb l'objectiu de donar suport a causes socials.

El lliurament ha tingut lloc aquest dilluns, 26 de febrer, a la seu de Dones amb Empenta, amb la presència del president del Rotary Club Igualada, Joan León, així com de membres destacats de l'entitat beneficiària. Joan León ha expressat la importància d'aquesta col·laboració en la lluita per promoure el benestar i la igualtat a la societat. En les seves paraules, va destacar que "la igualtat de gènere és l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 5 de l’ONU i la reducció de les desigualtats el número 10 i a Rotary Club Igualada ens hem proposat fermament aportar el nostre granet de sorra a aquesta lluita". D'altra banda, Nati Veraguas, cofundadora de Dones amb Empenta, ha manifestat la seva gratitud pel suport rebut, afirmant que aquesta col·laboració permetrà impulsar el projecte "Veïnes per Veïnes". Aquest programa té com a objectiu crear una xarxa de suport per a les dones en situació de violència masclista, proporcionant-los l'acompanyament necessari durant el seu procés de recuperació i reparació. "Veïnes per Veïnes representa un esforç significatiu per afavorir el dret de totes les persones a viure lliures de violència", va declarar Veraguas, destacant l'impacte positiu que aquesta iniciativa pot tenir en la comunitat. Aquesta donació del Rotary Club Igualada posa de manifest el compromís continu de les institucions i les organitzacions de la societat civil en la lluita contra la violència de gènere i en la promoció de la igualtat i el respecte als drets humans. Projecte Veïnes per Veïnes El programa “Veïnes per veïnes” busca crear una xarxa de voluntàries i professionals per sensibilitzar la comunitat i acompanyar les dones en situació de violència masclista en el seu procés de recuperació i reparació. En l'àmbit pràctic, aquesta xarxa de suport mutu estarà composta per voluntàries, professionals, usuàries (les dones que necessitaran acompanyament) i una coordinadora del projecte. Les voluntàries oferiran acompanyament per a la realització de diverses gestions quotidianes, com visites mèdiques, tràmits administratius i judicials, suport digital, i altres necessitats que es detectin amb el temps. Dones amb Empenta Dones amb Empenta, una entitat ben reconeguda, ha rebut diversos reconeixements, incloent-hi el Premi Compromís Social i Cívic dels Premis Ciutat D'igualada 2022 i el Premi al Compromís Cultural 2021. La seva tasca ha beneficiat, només durant el passat any, a 12.605 persones.