La tercera edició de la Transconca, la marxa i pedalada que organitzen l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt i l’associació MPS-Lisosomals amb el suport de la Diputació de Barcelona i de tots els ajuntaments de la Conca d’Òdena, ha superat enguany el miler de participants. La prova, que s'ha celebrat aquest diumenge passat, ha tornat a comptar amb una important participació, superant el nombre de persones que hi prenia part en les anteriors dues edicions. En aquesta ocasió han estat concretament 1.029 les persones participants que han sortir d'algun dels set recorreguts establerts que tenien en comú l’arribada a la Pobla de Claramunt.

Entre les novetats destacades d’enguany es troba el lliurament per part de l’organització dels Reconeixements Transconca, destinats a posar en valor el treball que desenvolupen persones i entitats per lluitar contra les malalties minoritàries. Aquests reconeixements han estat per al Centre de recerca: La Casa de Sofia, per al metge Guillem Pintos, per a l'entitat Àuria Grup, per a l'empresa Buff i, en l'apartat de família, per a Montse Comas.

Un cop celebrada la jornada, que va comptar amb l’actuació del grup Estudi 54, des de l’organització es destaca l’augment de col·laboracions i de persones voluntàries i s’assegura que ja es pensa en la pròxima edició.