Una trentena d’experts participen en una jornada de treball i debat per a l'elaboració de la Carta Alimentària d’Igualada, que vol desenvolupar un model agroalimentari basat en el principi de proximitat i sostenibilitat. Es tracta d'una proposta que es desenvolupa a la capital de l'Anoia com a prova pilot. S'ha format un grup de treball, integrat per representants de l’àmbit públic i privat, transversal en diversos àmbits, com ara el mediambiental, l’econòmic, la salut, l’ensenyament, els productors, entitats i la ciutadania.

El sistema s'inspira en un model proposat per la Diputació de Barcelona, que preveu una primera fase de creació d’un grup motor i la redacció de la Carta Alimentària, per donar continuïtat més endavant, a un procés de diagnosi, seguit de la creació d’un Consell Alimentari Local per abordar el disseny i desenvolupament del Pla Alimentari Local. Aquest projecte s’emmarca dins del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, creat l’any 2021, del qual l’Ajuntament d’Igualada en forma part. El Parc Agrari el formen l’Associació de productors de la Conca d’Òdena, l’Associació de comerç i restauració del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, l’Associació de turisme del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, el Consell Comarcal de l’Anoia i els Ajuntaments de 15 municipis que representen una població de 80.820 habitants i una superfície de 372 km². El Parc té com a finalitat la preservació, promoció i gestió dels espais agraris i la transformació del model de proximitat, en l'àmbit local. L’estratègia alimentària que es pretén articular des d’Igualada, principal node urbà i de consum de la Conca d’Òdena i oberta als altres municipis de l’Anoia, vol ser una eina que permeti transformar el sistema alimentari en un model més sa, sostenible, resilient i autosuficient. Amb la voluntat de repensar i reorganitzar la política alimentària, amb un pacte entre actors del territori i agents de la cadena agroalimentària que decideixen i consensuen actuacions al voltant de l’alimentació. La Sala d’actes de l’edifici d’IgNova de l’Ajuntament d’Igualada ha acollit una primera jornada de treball i debat amb una trentena de representants de diversos sectors sobre l’elaboració de la Carta Alimentària, amb l’objectiu d’avançar en el desenvolupament d’un model agroalimentari basat en el principi de proximitat i sostenibilitat.