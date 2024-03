El pròxim diumenge 10 de març s’inaugurarà oficialment el nou carril bici que s’ha construït a la ciutat d’Igualada i que uneix el sud del municipi amb el nord, de la plaça Castells fins al complex esportiu de les Comes. La jornada s’iniciarà a les 11h a la plaça Castells, des d’on es realitzarà la primera sortida de totes aquelles persones que vulguin participar amb la seva bicicleta a aquesta pedalada conjunta que acabarà al Parc Central. A 1/4 de 12 es realitzarà la segona sortida de la pedalada des del parc del Garcia Fossas, i tots els participants que vulguin unir-se ho podran fer des d’aquest punt que es troba a la meitat del recorregut. El punt final de l’activitat serà al Parc Central on hi haurà coca i xocolata per a tothom.

És un nou carril bici fa una mica més d'1,5 km, que amb uns trams de 200m connecta la resta de carrils ja existents a la ciutat creant un carril segregat de 2,5 km. Aquesta millora soluciona una demanda de les associacions ciclistes i una necessitat detectada amb el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, connectar la ciutat de Sud a Nord, dividia en tres terrasses, amb el pendent més lleuger possible. El carril bici ha suposat una transformació urbanística per la ciutat amb una millora pels usuaris de bicicleta i patinet, però també pels vianants, ja que en la seva construcció s’han fet accessibles tots els passos de vianants del recorregut i s’ha pacificat el trànsit a tota la zona del carril bici. Les obres de construcció del carril bici que comunica la plaça Castells amb el complex esportiu de Les Comes ja estan finalitzades. El passat 28 d’abril, l’Ajuntament va rebre per part de la FEMP la comunicació de l’aprovació d’una subvenció de 700.000,00 euros que provenen del marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, amb la col·laboració del Ministeri de Sanitat, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i la Xarxa Espanyola de Ciutats Sostenibles (RECS). El cost final de les obres és de 739.162,95 euros.