Poble Actiu proposa al govern de Junts per Igualada que creï un protocol contra les agressions i assetjaments sexuals en espais d’oci nocturn privat. Segons l'enquesta de violències masclistes de Catalunya 2021, el 20% de les agressions passen en llocs d’oci i es manifesten tant en l'espai públic com en l'oci nocturn. Ambdós espais són massa sovint escenaris on la violència sexual limita el gaudi igualitari, especialment per a les dones. La candidatura municipalista considera essencial que no només existeixin protocols per espais públics sinó que també n’hi hagi en espais privats i que, a més, incloguin les violències LGTBIfòbiques.

Per altra banda, Poble Actiu ha valorat positivament que l’ajuntament proposi a les entitats de la ciutat tenir un pla contra l’assetjament sexual i que s’hagi incorporat una línia d'ajuts econòmics en les subvencions d'aquest any per tal que les entitats el puguin elaborar.

Un protocol pels espais d’oci nocturn

La proposta de Poble Actiu es basa en el protocol “No callem” que l’Ajuntament de Barcelona va crear l’any 2018 per abordar les violències sexuals i LGTBIfòbiques en espais d’oci nocturn. Aquest protocol ha d'estar destinat a les persones responsables i treballadores d’aquests locals perquè puguin detectar eventuals agressions i disposin d’una guia per saber com actuar en cada moment. La regidora Elisabet Farrés ha explicat que “És un protocol que ha de comptar amb el suport dels locals d’oci nocturn de la ciutat i per aquest motiu emplacem al govern de Junts per Igualada a fer que això sigui possible”.

Poble Actiu ha recordat que les polítiques de gènere i atenció a les dones es porten des de la MICOD, i que aquest organisme ja disposa d’un protocol davant de les violències sexuals en espais festius públics. Per tant, consideren que ha de ser aquest organisme qui ha d’encapçalar aquesta proposta. La mateixa regidora ha afegit que “El president de la MICOD és l’alcalde d’Igualada i, si pot aprovar per decret d’alcaldia el pla d’Igualtat, també pot tirar endavant un protocol contra la violència de gènere en els espais d'oci nocturn privat”.

Col·laboració amb el sector privat de l’oci nocturn

La candidatura municipalista considera que d’entrada s’ha de buscar la col·laboració del sector empresarial per implementar mesures efectives i actuar com a agents actius contra les violències sexuals i LGTBIfòbiques. És crucial que aquests espais privats no només siguin llocs d'entreteniment, sinó que també contribueixin a un entorn segur per a tothom, amb una responsabilitat compartida per prevenir aquest tipus de comportaments. La regidora Rosa Perelló ha explicat que “Necessitem aquests protocols per prevenir abans o per actuar després de les agressions sexuals, i creiem que el protocol de l’Ajuntament de Barcelona és una bona eina. Malauradament, aquest protocol s’ha fet famós darrerament pel cas Dani Alves, però si no s’hagués aprovat, no s’hauria pogut actuar tan ràpidament en l’atenció a la víctima”.