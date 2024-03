Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Igualada assegura que el mercat municipal de la Masuca ha entrat en la darrera dècada en un declivi d'activitat que ha fet que el nombre de paradistes hagi quedat reduït a la meitat. L'any 2015 hi havia 52 parades dins del mercat i 17 a l'exterior i actualment en queden 26 a l'interior i 6 a l'exterior. La pèrdua de paradistes és de més del 50% en els darrers 10 anys. ERC, en un comunicat, lamenta que per aconseguir aquestes dades acollint-se a la llei de transparència, l'Ajuntament d'Igualada hagi tarda un mes a donar-los resposta.

Cada any, la pèrdua ha anat en augment, segons les dades que han obtingut els republicans, que ho atribueixen "a un govern municipal que no només no ha fet la feina per revertir la situació, sinó que a més a més l’ha agreujada, ja que ens consta que diversos paradistes van abandonar el mercat perquè no podien fer front a la gran inversió que se'ls exigia per fer el nou projecte del mercat de 12 milions d’euros". Aquestes paradistes que haurien desistit de continuar aixecant la persiana, haurien vist com la raó per plegar, la inversió necessària per a la construcció del nou mercat, ara ha desaparegut parcialment, perquè l'Ajuntament ha desistit de la primera proposta i diu que en durà a terme una altra de 5 milions. Els republicans asseguren que "això vol dir que han provocat que paradistes marxessin quan no ho haguessin fet si no se’ls hagués exigit una gran inversió que ara ja no caldrà perquè el propi govern ha renunciat a la reforma del mercat que ells mateixos proposaven", i afegeixen que "tot plegat és un despropòsit i una evident mala gestió, mala planificació i una política comercial que fa aigües per tot arreu".

Des d’ERC expliquen que “mentre les altres ciutats mitjanes estan aconseguint tornar a donar vida als mercats, captant paradistes i reconvertint-los en nous espais de dinamització comercial, a Igualada el govern municipal de Marc Castells està fent tot el contrari, amb projectes que després provoquen llençar a les escombraries més de 200.000 euros [aquest és el valor estimat dels estudis, projectes i maquetes fets fins ara per un projecte que no es durà a terme]".

Finalment, els republicans apunten que “la mala gestió del govern de Castells clama al cel, és d’una irresponsabilitat majúscula fer projectes ruïnosos que finalment no es fa i alhora fer pagar la festa als igualadins, llençant centenars de milers d’euros mentre fan la pujada d’impostos més gran de la història d’Igualada. No tenen projecte de ciutat, el govern va sense rumb i la gestió dels recursos públics és pèssima” i expliquen que “tenim un govern municipal que fa mig any, abans de les eleccions, no deien que farien la pujada d’impostos més gran de la història d’Igualada i de fet afirmen ells mateixos que ara l’Ajuntament està a punt d’entrar en fallida, però fa mig, any abans de les eleccions, no en sabien res. Ara també descobreixen que fer el nou mercat és econòmicament inviable tot i prometre'l durant la campanya electoral. O enganyen als ciutadans o són uns pèssims gestors que no saben què passa a l’ajuntament ni gestionar els recursos dels ciutadans”.