El nou plantejament que fa el govern de Junts a Igualada retalla a menys de la meitat la inversió prevista del mercat de la Masuca. Tal com va avançar dimarts Regió7.cat l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha fet un replantejament profund de la intervenció, que ara se centra, només a l'àrea de les parades. I aquest canvi suposa una reducció del pressupost a invertir dels 12 milions previstos a 5 milions. Aquest canvi en la inversió també s'ha de traduir en una rebaixa del 50% del preu de les concessions que hauran de pagar els paradistes.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha anunciat que la remodelació es fa perquè ni tingui un cost "tan gran" per als paradistes. De fet, es preveu que amb el nou projecte hagin de pagar un 50% menys per les noves concessions. Inicialment la reforma ascendia fins als 12 milions d'euros, però finalment costarà 5 milions, i compatarà amb una ajut de la Diputació de Barcelona. El canvi en el pressupost es deu, principalment, al fet que el projecte inicial preveia una modificació de l'estructura de l'edifici per la reforma de les dues plantes d'aparcament i perquè s'havia de muntar un mercat provisional a l'exterior mentre duressin les obres (amb un cost de 2 milions d'euros), cosa que ara no passarà. Està previst que les obres s'iniciïn el 2025 i durin dos anys. La intervenció es farà en dues fases i afectarà la meitat de l'espai de venda en cada part: mentre s'actuï en una meitat, els paradistes quedaran concentrats a l'altra.

Castells ha explicat que, gràcies a l'acord de governabilitat que va signar Junts per Igualada amb el PSC a la Diputació de Barcelona, obtindran una subvenció de 5 milions per poder fer realitat el projecte de reforma del mercat municipal.

Les obres se centraran principalment en la planta baixa, que és la que actualment acull totes les parades del mercat. Castells ha destacat que serà un mercat de "tercera generació" i que estarà "obert a la ciutat" i contindrà "molt vidre". L'alcalde també ha avançat que es preveu que una part del mercat estigui ocupat per un petit supermercat que "complementarà" l'oferta comercial dels paradistes. Dimarts, l'alcalde ho va explicar als botigues que hi venen.

El calendari previst és que el projecte bàsic de reforma estigui enllestit a finals d'aquest estiu i, per tant, que abans d'acabar el 2024 es pugui aprovar el projecte executiu i constructiu. Castells ha explicat que les obres duraran uns dos anys i, per tant, la idea és que a finals del 2026 es pugui inaugurar el nou mercat. També ha avançat que portaran al proper ple una proposta perquè es pugui prorrogar l'actual concessió als paradistes fins que acabin les obres, a finals del 2026.

Castells ha explicat que aquest dimarts a la tarda es van reunir amb els paradistes per presentar-los el nou projecte de reforma del mercat. Ha detallat que els mateixos paradistes els van demanar que el projecte "no tingués un cost tan gran" per a ells. "Hem trobat la manera de fer-ho. No tenia cap sentit que l'Ajuntament fes un equipament i que els paradistes diguessin que no podien optar-hi", ha apuntat Castells. En aquest sentit, ha avançat que es preveu que el cost de les noves concessions siguin un 50% més econòmiques del que es preveia inicialment.

L'oposició critica que s'han "llançat" més de 200.000 euros en projectes i estudis

El grup municipal d'ERC, a l'oposició a l'Ajuntament d'Igualada, va ser el primer en sortir a criticar el cani de rumb de Junts i Castells. Poble Actiu-CUP s'hi ha afegit. Critiquen que el govern de Junts per Igualada no dugui a terme el projecte de mercat municipal que portava al seu programa electoral i que "s'hagi gastat més de 200.000 euros en estudis, projectes, maquetes i propaganda". Des d'ERC critiquen que el projecte inicial era "econòmicament ruïnós" i acusa Castells d'una "gestió desastrosa dels diners de tots els contribuents". "L'alcalde apuja els impostos als igualadins per rescatar la seva pèssima gestió mentre llença 200.000 euros dels ciutadans", lamenten els republicans.

Des de Poble Actiu també han acusat el govern de Marc Castells de "malgastar" més de 210.000 euros en la redacció i "publicitat" d'un projecte de reforma que titllen de "faraònic". La candidatura lamenta que el govern municipal "no els escoltés quan avisaven que el projecte del nou mercat tenia un alt cost econòmic i que era inassumible econòmicament per als paradistes".

Castells ha respost a les crítiques dels dos partits de l'oposició defensant que molts dels projectes i estudis que s'han fet per l'anterior projecte també serviran pel nou. De fet, ha afirmat que no seria possible tenir el projecte de reforma bàsic enllestit aquest estiu si no s'hagués fet tota la feina prèvia dels estudis. Ha posat d'exemple els estudis relacionats amb l'enllumenat, la climatització, l'eficiència energètica, els càlculs o els amidaments, deixant clar que "tot això s'aprofitarà".

En aquest sentit, el batlle ha criticat que té la sensació que "l'oposició confon la seva feina de fiscalització amb la de boicotejar, destruir, sembrar el dubte i crear una cerimònia de la confusió".