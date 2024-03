Prop de cinc-centes persones van agafar ahir la seva bicicleta o el seu patinet per inaugurar oficialment el nou carril bici de què s’ha dotat la ciutat d’Igualada i que uneix el sud del municipi amb el nord, des de la plaça Castells fins al complex esportiu de Les Comes.

La matinal consistia en una pedalada conjunta que es va iniciar prop de les onze del matí amb una primera sortida des de la plaça Castells. Una mica més tard es va fer una segona sortida des del parc del Garcia Fossas per als participants que únicament volguessin recórrer la meitat del trajecte. El punt final de la jornada va ser el Parc Central, on tots els participants van poder esmorzar coca i xocolata amb la música dels Músics del Parc amenitzant la matinal. A més, tots els que van participar en la bicicletada conjunta per inaugurar el nou carril van rebre un braçalet reflector.

L’activitat, tot i estar organitzada per l’Ajuntament d’Igualada, va tenir la col·laboració i el suport de les entitats Ciclistes Urbans d’Igualada, les associacions de veïns del Poble Sec i de Les Comes, 2 Rodes Escola de Ciclisme de UEC Anoia i el Club Atlètic Igualada.

El nou carril bici fa una mica més d’1,5 quilòmetres que, connectant amb la resta de trams ja existents a la ciutat, crea un carril segregat de 2,5 quilòmetres. Tot el carril connecta la zona nord i la zona sud d’Igualada i uneix cinc equipaments escolars, entre les quals hi ha l’Escola Pia, l’escola Garcia Fossas i l’escola Maristes. També uneix dues zones comercials, l’Hospital Universitari d’Igualada i el complex esportiu de Les Comes. Aquesta millora dona resposta a una demanda de fa temps per part de les associacions ciclistes i una necessitat detectada amb el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Els veïns i veïnes havien demanat poder connectar la ciutat de Sud a Nord, dividida en tres terrasses, amb el pendent més lleuger possible.

El carril bici ha suposat una transformació urbanística amb una millora per als usuaris de bicicleta i patinet, però també pels vianants, ja que, en la seva construcció, s’han fet accessibles tots els passos de vianants del recorregut i s’ha pacificat el trànsit a tota la zona del carril bici.

Les obres de construcció van finalitzar el febrer i ahir s’inaugurava oficialment. El cost total de les obres ha estat de 739.162,95 euros, i d’aquests, set-cents mil provenen d’una subvenció rebuda en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – Next Generation.

Des del consistori, el regidor de mobilitat, Miquel Vives, assenyalava que aquest nou carril bici és «una alternativa segura i sostenible per als ciutadans d’Igualada per desplaçar-se per la ciutat i fomentar un estil de vida saludable».