Els escolars igualadins protagonistes de la nova cantata d'Igualada

L’alumnat de 4t de primària de les escoles igualadines es trobarà de nou a la pista d’hoquei de les Comes per dur a terme la vintena edició de la cantata escolar, que com cada any organitza la regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada, amb la col·laboració de l’Escola/Conservatori Municipal de Música i el suport de les escoles municipals d’Art i Teatre. La cita és el pròxim dilluns, 18 de març. La cantata que es presentarà és La fàbrica de colors. La música i el text de les cançons és de Sergi Salines, i està feta a partir d'un conte de Joan Enric Castellví i Jaume Porta. Tal com indica el títol, el color de les coses és el punt de partida. Sembla que temps enrere, els colors i les coses anaven cadascú pel seu compte, però es veu que no s'aclarien gaire... i entre cançó i cançó la cantata ens explica per què les coses són del color que són.

A la cantata hi participarà l’alumnat de 4t de primària de les escoles: Acadèmia Igualada, Ateneu Igualadí, Dolors Martí, Emili Vallès, Escola Mowgli, Escola Pia, Escolàpies Igualada, Gabriel Castellà, Garcia Fossas, Institució Igualada, Jesús-Maria, Mare del Diví Pastor, Maristes Igualada, Monalco, Ramon Castelltort. També hi participarà un cor de l’Escola Municipal de Música i cinc joves actors de l’Escola Municipal de Teatre que es faran càrrec de la narració. Estarà dirigida per Josep Miquel Mindán.

Josep Maria Carpi, regidor d’Ensenyament ha remarcat “l’esforç i el treball conjunt d’alumnes i mestres per realitzar una de les activitats més participades del curs i que permet el treball conjunt entre les escoles de la ciutat”. De la mateixa manera, Patrícia Illa, regidora d’Ensenyaments Artístics ha destacat la participació de La Tarima i La Gaspar donant suport a la feina que es fa des de l’Escola Municipal de Música amb els alumnes de la ciutat.

A més de les cançons, les famílies dels cantaires podran gaudir dels elements plàstics que han fet els seus fills i filles per il·lustrar algunes escenes de la cantata. El programa de mà l’ha dissenyat i maquetat una alumna de l’Escola Municipal d’Art i, com ja és habitual, la cantata estarà acompanyada per un conjunt instrumental format per professorat i alumnat de l’Escola/Conservatori Municipal de Música d’Igualada.