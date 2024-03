Calaf demana diners a la Diputació per pagar la futura residència

L’Ajuntament de Calaf ha trucat a la porta de la Diputació de Barcelona per demanar finançament de les institucions més grans per poder construir la residència de gent gran. Amb aquest objectiu, l’alcaldessa, Montserrat Mases, i la regidora de Serveis Socials, Montserrat Isern, s'han reunit aquesta setmana amb la Coordinadora de l’Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat de la Diputació de Barcelona, Estrella Argüelles, i la Coordinadora de Cooperació i Assistència Local de l’ens supramunicipal, Marina Espinosa.

Durant la trobada, l'alcaldessa i la segona tinenta d’alcaldia van presentar el projecte de la residència i van ressaltar la necessitat del servei per al municipi i el conjunt del territori, segons han explicat fonts municipals. De fet, juntament amb la documentació lliurada a les dues representants de l’organisme també es va fer arribar una carta adreçada a la presidenta de la Diputació signada pels alcaldes i alcaldesses dels municipis que conformen l’Alta Segarra palesant el seu suport al projecte i demanant la col·laboració econòmica de l’ens supramunicipal.

Aquesta reunió de treball se suma a les diverses mantingudes pel govern municipal amb diferents administracions des de l’inici de mandat amb l’objectiu d’assolir la implicació i el suport econòmic necessaris per fer realitat la demanda d’un servei llargament reivindicat per la població de Calaf i el seu entorn.

El projecte actual de l’obra de la Residència de Calaf té un pressupost estimat d’uns 4 milions d’euros, als quals s’haurà d’afegir el cost de l’equipament necessari per posar en funcionament el servei, que pot representar uns 2 milions d’euros addicionals. Per fer front a tota la despesa, l’Ajuntament disposa actualment d’1.703.815,76 euros que rebrà del programa europeu dels fons Next Generation i 677.619,96 euros que pot aportar amb fons propis. La Diputació de Barcelona té el compromís d'aportar diners, en principi tenia 200.000 euros compromesos.