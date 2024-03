Es crea l'estructura de la nova direcció de l'ICS al Penedès, encara sense nomenaments

La Generalitat ha creat la nova Gerència Territorial del Penedès de l’Institut Català de la Salut ICS). De fet, a partir d'avui és oficial ja que se n'ha publicat la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquesta nova estructura territorial està d'acord amb l'estructuració que ja va fer el departament de Salut adaptant-se a la realitat de les vegueries. Ara li ha arribat el torn a l'empresa pública que gestiona, fonamentalment, la sanitat primària a Catalunya. L'ICS aporta els 80% del personal de l'assistència primària.

El passat mes de juliol es va aprovar el desplegament del departament de Salut de la vegueria del Penedès, començant per la creació de la Regió Sanitària del Penedès i el nomenament de la seva gerent, Irene Abad. Era el tret de sortida a la creació dels òrgans públics de salut a aquest territori amb el traspàs de competències del Servei català de la salut a la nova organització.

El passat mes de febrer es va constituir el SEM al Penedès i es va fer el nomenament de la seva Cap Territorial, Marta Oliver. Ara s’ha fet un pas més amb la creació de la Gerència Territorial del Penedès de l’ICS, publicada al DOGC, i en les properes setmanes es farà el nomenament de la persona que en portarà la gerència. El següent pas serà el desplegament també de l’equip de l’Agència de Salut Pública a la Rregió Sanitària Penedès.

Tots aquests canvis tenen poca afectació en els usuaris de la medicina pública, però en pot tenir a la zona de Calaf i l'alta Segarra, municipis que són de la comarca de l'Anoia, però de la regió de la Catalunya central. Les persones d'aquests municipis són ateses actualment als seus propis pobles i derivades a especialistes de l'hospital d'Igualada. En un futur és previst que canvïi i puguin anar a Manresa.

La gerent de la RS Penedès, Irene Abad, ha explicat que “estem avançant en el desplegament de tots els òrgans de salut a la vegueria Penedès. Això va en la línia del compromís que vam prendre com a nova Regió Sanitària: garantir l’equitat entre ciutadans. Apropar-nos al territori ens permet una millor coordinació, gestió i equitat en l’assistència sanitària, i per tant reverteix en una millora per a la ciutadania”.