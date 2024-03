L’Observatori de Pujalt es reestructura després de l’adeu d’Albert Borràs

[object Object]

Albert Borràs ha deixat una gran empremta a Pujalt, al poble i, especialment, entre els que són habituals de l’observatori. Tant és així que els mateixos col·laboradors tenen clar que han de continuar la tasca iniciada per Borràs (és la prioritat de tots, mantenir el llegat i l’esperit de treball per fer créixer les instal·lacions) i que ho han de persistir a Pujalt, perquè aquest lloc els dona unes condicions d’alçada, de manca de contaminació lumínica, que el converteixen en un espai interessant tant per a les dades meteorològiques com per a l’observació del cel.

Entre mantenir el llegat i el dol per la mort de Borràs, els que han quedat al davant del centre encara no han decidit com el recordaran, però asseguren que hi haurà un acte d’homenatge i que es durà a terme aquest any, conjuntament amb l’Ajuntament.