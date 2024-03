Més de 1.000 estudiants s’orientaran a la Fira de l’Ensenyament d’Igualada

Aquest dimecres ha arrencat la Fira de l’Ensenyament d’Igualada, que té lloc a l’edifici de l’Escorxador fins avui dijous. Aquest esdeveniment, que ja fa dotze anys que s’organitza, mostra als visitants tota l’oferta educativa d’ensenyaments postobligatoris en un mateix recinte. Concretament, compta amb una trentena d’expositors i des de l’organització han calculat que entra ahir i avui s’arribi a uns 1.200 visitants.

L’exposició d’enguany té 13 expositors de centres universitaris, com ara el Campus d’Igualada, la UPC, la UAB, l’Universitat de Manresa o la Ramon Llull. Però l’espai també està omplert d’estands d’una vintena de centres que ofereixen estudis com ara graus formatius, batxillerat, PDI’s, oposicions o idiomes. Entre aquestres trobem centres igualadins com l’Institut Milà i Fontanals o l’Acadèmia Igualada, però també el SOC, Bombers o el Campus Motor Anoia.

A més d’informar-se en els expositors, els visitants poden participar en xerrades obertes i gratuïtes adreçades a estudiants, professorat i famílies que tindran lloc al mateix Escorxador. Entre elles, dues es van celebrar aquest dimecres i van ser «El paper clau dels professionals en l’acompanyament en la transició després de l’ESO» i «Itineraris educatius després ESO i paper clau de les famílies». La tercera, tindrà lloc aquest dijous i és sobre les «Actituds i competències transversals».

Un altre servei que ofereix la Fira i que està tenint molt èxit és un Punt d’Orientació Personalitzada que compta amb personal especialitzat dels serveis municipals Ig-nova Ocupació, La Kaserna i el Servei d’Orientació Educativa. En aquest punt els joves poden preguntar temes relacionats amb l’orientació acadèmica i professional; la mobilitat internacional, habitatge, oci i temps lliure, acompanyament emocional, salut i sexualitat. Tot això de manera individualitzada.

Tot i que la fira és oberta a tota la ciutat, va especialment adreçada als joves estudiants d’entre 15 i 16 anys que tot just acaben de treure’s el títol de secundària i que es troben davant la necessitat de decidir com encarar la seva formació educativa a partir d’ara. Per aquells qui no puguin visitar-la poden consultar la pàgina web educacioigualada.cat