Dos anys després d’estrenar Fargar, Berta Baliu va representar-lo ahir a la plaça Fius XXI amb la canalla de la colla castellera Moixiganguers d’Igualada, grup que va inspirar Fargar, un espectacle que combina la dansa aèria amb els castellers i que també es va poder a la Mediterrània.

Com neix Fargar?

Bona part de la meva família són Moixiganguers i quan anava a veure’ls a plaça em fixava en l’equilibri i la força que havien de tenir. Després em vaig adonar que és el mateix que fa falta per fer dansa aèria i vaig decidir combinar els dos mons.

I com ha estat representar l’espectacle amb la colla?

Molt bonic, la veritat, perquè per fer-lo em vaig inspirar molt en ells, van ser una part fonamental del procés de creació. Anava a veure els assajos i em fixava en la forma d’agafar-se, en els moviments.Em va servir de molt. Per fer aquesta representació vam fer una residència de dues setmanes i 10 sessions per acabar d’afinar com aniria tot.

Quines projecció considera que la Mostra pot aportar a aquest espectacle?

Hem tingut molta sort perquè aquest any ha vingut molta gent de fora i el nostre projecte ha cridat l’atenció de programadors internacionals. Ja ens ha sortit alguna cosa a fora. De moment, farem fires perquè la gent conegui l’espectacle. També vull implicar la colla castellera de cada ciutat on actuem.

