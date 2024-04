El candidat Salvador Illa assegura a l'Anoia que si governa posarà els serveis públics al centre de la seva gestió

El candidat a la presidència de la Generalitat pel PSC, Salvador Illa, ha assegurat en una recent visita a Igualada i Vilanova del Camí que "la candidatura socialista té l’objectiu d’impulsar la tercera gran transformació de Catalunya". "Volem unir i servir els catalans tot posant els serveis públics al centre de l'acció política", ha afegit. I també va comentar que el país "ha d'estar preparat per la sequera, ha de tornar a posar l’educació al capdavant de les polítiques educatives d’Espanya, hem d'actualitzar les nostres infraestructures viàries, ferroviàries i aeroportuàries, hem de ser capdavanters en l’àmbit de l’energia renovable i hem d'actuar en els àmbits de la sanitat i de l'habitatge”. El candidat a la presidència de la Generalitat afirma que “cada vegada que em desplaço pel territori, avui a l’Anoia, constato el mateix: que hi ha vitalitat, energia i projectes. Que el món municipal és un món viu, la societat civil té empenta i que el país ho té tot per funcionar. El que necessita és la tercera gran transformació que proposem i unir i servir”.

Illa va ser dissabte a la comarca de l’Anoia en el marc de la precampanya per a les eleccions del 12 de maig. El van acompanyar els candidats anoiencs al Parlament, com són el diputat igualadí Jordi Riba, la tinent d’alcalde de Masquefa, Isis Abad, i l’alcaldessa de Piera, Carme González. Va visitar Vilanova del Camí i Igualada i ha tingut diferents reunions per conèixer diferents àmbits del territori. La visita va començar a Vilanova on l’alcaldessa, Noemí Trucharte, va rebre Salvador Illa al Casal de la Gent Gran, acompanyada dels regidors socialistes de l’Ajuntament. Aquí van compartir un esmorzar amb la militància del PSC Anoia, amb més de 100 persones. A Vilanova, Illa també va visitar el Mercat Municipal de Sant Hilari i va poder conversar amb els seus paradistes.

Salvador Illa es va desplaçar després a Igualada on l’ha rebut el cap de l’oposició de l’Ajuntament, Jordi Cuadras, acompanyat dels regidors del grup socialista a la ciutat, l’exalcalde Jordi Aymamí, a més del diputat Jordi Riba. El candidat a la presidència de la Generalitat ha recorregut Igualada on ha visitat el Mercat de la Masuca, les obres dels pisos de lloguer assequible que el grup municipal del PSC impulsa al carrer de Sant Carles i també ha visitat l’Ateneu Igualadí on s’ha reunit amb la seva junta.

La visita de Salvador Illa a Igualada va acabar a la Mostra de Teatre on s’ha reunit amb el seu equip executiu i artístic. Va recórrer l’espai de la Llotja ubicat al Museu de la Pell amb els professionals que participen en la fira de teatre infantil i juvenil i ha conegut els reptes d’aquest certamen una vegada superades les 35 edicions.

