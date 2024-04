Segons els resultats de l’últim Informe Mundial de la Qualitat de l’Aire, de l’empresa suïssa IQAir, que es publica des del 2018, Igualada és la 8a ciutat amb l’aire més contaminat de Catalunya. Davant d’aquestes dades, ERC Igualada demana explicacions al govern municipal de Junts, que lidera Marc Castells. Els republicans consideren que Junts es responsables de la situació ja que han estat governant en els darrers 13 anys, i les dades evidencien que "el govern municipal no ha fet la feina i no ha treballat per aconseguir un entorn saludable i net". En aquest sentit des d’Esquerra demanen "explicacions" i que «donin la cara davant d’una xifra tant preocupant que, de moment, no han explicat ni justificat per part del govern municipal».

Segons ERC Igualada, "tenim un govern municipal amb zero compromís pel medi ambient, que no fa la feina que li pertoca i que, a més a més, anem descobrint dades cada cop més preocupants però no s’aplica cap mesura per corregir-ho, una irresponsabilitat que acabem pagant tots els ciutadans i ciutadanes".

A la cua en reciclatge

Els republicans consideren que la ciutat no pot continuar la cua del reciclatge. La direcció d’ERC assegura que fa temps que denuncia que Igualada és una de les ciutats mitjanes de Catalunya amb pitjors índex de reciclatge, amb un percentatge de reciclatge de només el 40,49%, significativament per sota de la mitjana de Catalunya. Això, segons ERC, "implica un perjudici pel medi ambient però també implica una despesa molt gran pels igualadins, ja que per cada tona que no es recicla es paga una multa econòmica".

Crítica a Castells

"Des que el Castells és alcalde -segons els republicans- només amb multes haurem pagat més de 7 milions d’euros, una xifra estratosfèrica que implica llençar molts diners per no fer bé la feina". Des d’Esquerra expliquen que aquestes males dades són "principalment responsabilitat de l’empresa contractada i de la desídia del govern municipal, que des de fa 2 anys prorroga el contracte perquè segons diuen no han tingut temps de preparar el nou tot i que porten 13 anys governant la ciutat".

Propostes d’ERC

Alhora des d’ERC també han fet diverses propostes per revertir la situació però el govern municipal "ni hi és ni se l’espera". Algunes d’aquestes propostes són “pacificar carrers i vials, generar espais verds a cada barri transformant zones en espais verds i lliures de fum, tenir en compte criteris de caràcter bioclimàtic per millorar els espais verds urbans: sòls permeables, arbrat autòcton, minimització de superfícies pavimentades, utilitzar asfalt sonoreductor en la nova pavimentació de carrers i la instal·lació de pantalles acústiques -naturals o artificials- en punts problemàtics de la ciutat o bé establir una estratègia municipal cap a la contaminació atmosfèrica zero emmarcada dins de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC) per promoure plans d’actuació i implicar els sectors socials i agents econòmics.