Copons, Prats de Rei i Sant Martí de Sesgueioles ja tenen data per estrenar el caixer mòbil

Copons, Sant Martí de Sesgueioles i els Prats de Rei ja han anunciat que el pròxim dia 30 d'abril s'iniciarà el servei de caixer mòbil al municipi, un servei que ofereix la Diputació de Barcelona en aquells municipis petits que actuament han quedat sense oficina bancària i sense caixer. El caixer mòbil permetrà treure efectiu amb targeta i amb el mòbil, consultar els últims moviments dels comptes i el saldo, canviar el PIN, recarregar targetes de prepagament, pagar tributs locals de l’Organisme de Gestió Tributària i informar-se dels serveis que presta la Diputació de Barcelona. L’únic servei que té un cost, una comissió d’1,35 euros, és la retirada d’efectius. Aquests tres municipis podrien ser dels primers, però la Diputació tenia la intenció de posar-lo en servei abans, aquesta setmana, ja hi havia programades visites del caixer a diferents municipis, però un problema amb el vehicle va impedir posar-lo en servei..

El servei d’assistència de caixer mòbil, que ofereix la Diputació de Barcelona a 96 municipis de la demarcació de Barcelona, té com a objectiu assegurar que els habitants de municipis de menys de 5.000 habitants sense oficina bancària i caixer automàtic puguin accedir als tràmits i serveis que s’hi poden fer, així com incentivar el comerç local. En el cas dels municipis de menys de 1.000 habitants, com Copons, el servei hi estarà disponible dues vegades al mes.

Copons comptarà amb un servei de caixer mòbil dos dies al mes a partir d’aquest abril. Estarà situat durant uns 20 minuts a l’aparcament del Bibliobús, a la zona del poliesportiu davant del bar de la piscina. De moment ja s’han anunciat els dos primers dies del servei, els dos a les 10 del matí, que seran dimarts 30 d’abril a i dilluns 13 de maig. Passat aquest primer mes es publicarà un calendari anual i uns tríptics que permetran saber quan estarà disponible el servei de caixer mòbil al municipi. També es podrà consultar al web de la Diputació de Barcelona.

En el cas de Sant Martí de Sesgueioles, les primeres visites seran dimarts 30 d’abril, a les 11 del matí, i dilluns 13 de maig, a la mateixa hora; la parada tindrà una durada de 20 minuts.

Pel que fa a la presència als Prats de Rei, la primera visita prevista és el mateix dimarts dia 30, a les 14.05 h i la segona, el 13 de maig, a la mateixa hora. El punt on s'ubicarà aquest caixer és a l'Escola Mare de Déu del Portal.

L’empresa Prosegur és la prestadora d’aquest servei, que es fa en un vehicle homologat i que disposa de totes les condicions de seguretat i de personal que la normativa requereix. Al seu interior, una persona oferirà ajuda personalitzada, per a resoldre qualsevol qüestió sobre el seu ús.

El caixer mòbil de la Diputació de Barcelona està previst que arribi a 96 municipis i a prop de 58.000 persones que hi viuen i treballen. Visita un cop al mes els municipis de menys de 1.000 habitants i dos cops al mes els municipis de 1.000 a 5.000 habitants. Consulta si el teu ajuntament ofereix aquest servei, com també els dies i els horaris de totes les parades. El servei havia de començar aquesta setmana, però la Diputació va ajornar la inauguració prevista per problemes amb el vehicle.