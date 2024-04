Un vehicle crema completament a l'avinguda carretera d'Igualada, a Piera

Un turisme que estava aparcat a l'avinguda de la carretera d'Igualada de Piera es va incendiar ahir cap a les 11 de la nit. Quan els efectius de bombers van arribar van notificar que el vehicle estava cremant completament, però no va causar cap ferit perquè no hi havia ningú al seu interior. Els agents de la Policia Local també es van desplaçar al lloc dels fets i van comunicar el sinistre al propietari del Seat León.