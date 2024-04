Igualada ja té un llibre per explicar la petjada del modernisme a la ciutat

Igualada ja té el gran llibre del modernisme a la ciutat, etapa a cavall dels segles XIX i XX, que hi va deixar una gran empremta. La igualada dels industrials va créixer amb el moviment. Dijous a l’Ateneu Igualadí es va fer la presentació del llibre "El Modernisme a Igualada", que recull bona part de l’exhaustiu estudi que ha fet Pau Llacuna sobre les obres modernistes. El llibre, publicat pel Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada, neix de la feina feta per Pau Llacuna durant molts anys d’estudi i recopilació del patrimoni modernista de la nostra ciutat.

L’obra compta amb més de 400 imatges la majoria de les quals han estat realitzades pel fotògraf Josep Bou. Lluís Jubert ha estat l’encarregat de donar disseny al llibre que planteja en tot moment un diàleg entre la imatge i el text informatiu de cada una de les obres que es presenten en aquest recopilatori. L’obra s’estructura en tres grans blocs: arquitectura, interiorisme i cartellisme.

Segons paraules del mateix autor, aquest llibre és la culminació d'un procés que va iniciar en època d'estudiant, amb un treball de carrera que volia completar durant el seu doctorat, però que va deixar pausat per motius professionals. Va ser a partir de la seva jubilació, quatre dècades més tard, que va recuperar tot el material reunit anys abans, el reordenà, l'amplià i el publicà a internet sota el títol "modernismeigualada.cat".

Pere Pasqual i Miquel Térmens, membres del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, en ser coneixedors de la publicació digital van proposar a Llacuna la publicació d’aquest llibre. La producció d’aquesta obra ha tingut una durada de dos anys

Per a Llacuna, el modernisme és el moviment artístic que, gràcies als avenços tècnics de la impremta i les arts gràfiques, va passar a formar part de la vida quotidiana dels ciutadans, fent-se present en el mobiliari, la roba, els complements, les façanes o la comunicació gràfica, esdevenint un art de consum i accés popular, l'embolcall artístic d'una època.

La presentació del llibre s’ha fet amb una conversa a tres, moderada per Teresa Miret i en què hi han participat els dos autors del llibre. Tant llacuna com Bou han explicat algunes de les anècdotes del procés d’elaboració del llibre, les visites a les cases modernistes i la realització de les diferents fotografies que il·lustren cadascuna de les fitxes de les obres.

Marc Castells, alcalde d’Igualada, va ser l’encarregat de tancar la presentació i va destacar el valor "de la importantíssima obra de Llacuna i Bou que es converteix en una joia, un tresor i un regal per la ciutat, i dona visibilitat a tot el patrimoni artístic i arquitectònic que el Modernisme ha donat a Igualada i que es pot veure en edificis, però també en elements decoratius, cartells, mobles i infinitat d’objectes que s’han guardat i han arribat intactes fins als nostres dies i que no sempre s’han pogut veure”.

Castells va afegir que "el modernisme és un projecte cultural ampli que va significar una renovació de la tradició, donant una mirada moderna i cosmopolita, un embolcall que impregna amb la seva arribada tots els aspectes de la societat; arquitectònics, culturals, dissenys del dia a dia, elements estètics i de comunicació i ho fa amb força a totes les classes socials. Quan parlem del modernisme a Igualada, estem parlant d’un corrent artístic que abraça un període que va des de 1899 al 1920".

Diverses exposicions i rutes modernistes durant l’any

Fruit de la recopilació d’aquestes obres en el llibre des de la regidoria de Promoció Cultural d’Igualada s’han preparat un seguit d’actes, que properament es presentaran, i que desgranen i detallen diversos conceptes, personatges i objectes relacionats amb el modernisme igualadí. També diverses rutes modernistes que es realitzaran al juny i a la festa major on es podran visitar i conèixer diferents punts i edificis importants pel modernisme igualadí.

També es farà un homenatge pels 150 anys del naixement de Gaspar Camps dins les Jornades Europees del Patrimoni i es faran diverses activitats als centres educatius de la ciutat per tal de fer difusió del patrimoni artístic i històric d’Igualada relacionat amb el modernisme.