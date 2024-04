Igualada omple d'actes els propers diumenges per celebrar el Dia internacional de la dansa

Igualada omple l'agenda per celebrar el Dia Internacional de la Dansa que se celebra a tot el món entorn del 29 d’abril. Carme Riera, regidora de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada ha presentat l’extens programa d’activitats que compta “amb el suport i participació del gran nombre d’escoles de dansa i agrupacions que converteixen Igualada en una ciutat amb una arrelada tradició en aquest vesant artística de les arts escèniques”. Riera ha agraït i destacat “l’essencial tasca que escoles i associacions fan per cultivar i mantenir la dansa de tot tipus a la ciutat en especial apropant aquest art als més joves i creant pedrera de balladors des de ben petits i petites”.

El diumenge, 21 d’abril, a les 11 h, es durà a terme la Ballada de Sardanes del 50è Aniversari d’Igualada Ciutat Pubilla, organitzat per l’Agrupació Sardanista d’Igualada per commemora els 50 anys de pubillatge a Igualada. Es durà a terme una ofrena foral al monument a la Sardana al Passeig Verdaguer (a l’altura del carrer Òdena) i es farà una ballada de sardanes amb la Cobla Reus Jove.

El mateix diumenge, a les 12 h es durà a terme la Roda d’Esbarts Infantils i Juvenils organitzada per l’Agrupació Folklòrica Igualadina, i comptarà amb la participació de l’Esbart Dansaire de Granollers; L’Esbart Sant Jordi de Barcelona; l’Esbart Sant Genís de Taradell, organitzen aquesta trobada d’esbarts infantils i juvenils dins la Roda d’Esbarts Catalònia. Aprofitant el dia de la dansa podrem gaudir d’aquesta dansa i música tant pròpia del nostre país, ballada de forma divertida i alegre pels més petits i joves, a la Plaça de l’Ajuntament.

El diumenge, 28 d’abril a les 18 h, es durà a terme la 25a Mostra de dansa ciutat d’Igualada, una proposta creada amb motiu del Dia Internacional de la Dansa, que commemora el naixement de Jean-Georges Noverre, considerat el pare del ballet modern. Diversos grups, acadèmies i escoles de dansa ofereixen una mostra de les seves novetats i millors coreografies, entre les quals s’hi compten: l’Escola de dansa Esther Insa de Barcelona; l’Estudi de ballet Montserrat Andrés; l’Escola de dansa Oriental Luna Mora; L’Aula, escola de dansa, l’Estudi de dansa i expressió Dell'Arte; l’Espai d’Arts, Centre Educatiu de Dansa, el centre Atrezzo Dansa i Arts Escèniques; l’Agrupació folklòrica igualadina; Q•Arts Dansa; el centre de dansa Salsadance; l’Escola de ballet Ma Cinta de Manlleu, la companyia Alè.

Durant la Mostra es durà a terme un homenatge i record a la recentment desapareguda Dolors Climent, professora i fundadora de l’Aula, escola de dansa. Hi haurà una actuació de les seves exalumnes. La Mostra es durà a terme al Teatre Municipal Ateneu i serà presentada per Yannick Ramis. El preu de l’entrada és de 4 euros. Es pot adquirir l’entrada a través del web www.tiquetsigualada.cat.

El diumenge 5 de maig a les 18 h al Teatre Municipal Ateneu, es durà a terme la Gala de Dansa BPM, un espectacle on la companyia International BPM ha volgut representar la dansa en totes les seves variants. Grans figures de la dansa, com Giada Rossi i Cristo Vivancos, ens faran gaudir del Pas de deux del repertori clàssic. Els ballarins estrelles de Nacho Duato, Luisa María Arias i Isaac Montllor, presentaran les peces més conegudes del gran coreògraf valencià. De la mà de Lucía Campillo ens endinsarem en els millors moments de l’art del flamenc. I per últim, Núria Serra ens mostrarà la dansa d’autor. El preu de l’espectacle és de 20, 17 €, amb descomptes: fins als 25 anys i alumnes/professors escoles de dansa: 5 euros. Les entrades es poden adquirir al la web del teatre: www.teatremunicipalateneu.cat

La darrera activitat serà el diumenge 12 de maig a les 12 h al Teatre Municipal Ateneu amb la Trobada d’Esbarts Infantils i Juvenils “Catalònia” organitzada per Bitrac Dansa. La dansa, com la llengua i la música, i moltes més coses, ens parlen d’un País que estimem, d’un País que hem heretat dels nostres pares i que volem deixar, millorat, als nostres fills. Amb els grups Esbart Monistrol Dansaire; Casal Cultural Dansaires Manresans, l’Esbart Pla del Penedès i Bitrac Dansa d’Igualada. L’espectacle és gratuït.