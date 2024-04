Igualada acull l’Automercat amb ple de concessionaris

Ahir va arrencar la Fira Automercat a Igualada que aplega més de 300 cotxes seminous i d’ocasió que s’exposen a la venda en un recorregut d’uns 7.000 metres quadrats a Les Comes.

Se n’hi poden veure de tots colors, de totes les maques i de tots els models. Enguany arriba a la seva 22a edició i aquest any tots els concessionaris de la ciutat han participat en la fira. A més, l’oferta ha portat més cotxes híbrids i elèctrics que mai.

Com ja és habitual, ahir a la tarda les autoritats locals van assistir a la Fira per poder visitar i conèixer de primera mà els diferents expositors. En total són nou els concessionaris participants i, en aquest sentit, el president de Fira d’Igualada, Iván Sánchez, es mostrava molt satisfet tot i que encara no saben la xifra de vendes que hi haurà: «estem molt contents que tots els concessionaris hi siguin presents», va dir. Sánchez també va destacar que «cada vegada hi ha més producte híbrid i elèctric en el sector i en el mercat i això fa que la fira també renovi el producte any rere any».

Per la seva banda, l’alcalde de la ciutat, Marc Castells, va remarcar que «la ciutat té una gran vocació comercial i té ganes de treure gent de fora de les seves fronteres». El president de Fira d’Igualada va explicar que les sensacions eren molt positives i va destacar el gran moviment de visitants, tant de la ciutat com dels voltants. L’entrada és lliure i gratuïta i Automercat encara es podrà visitar avui, diumenge, de 10 del matí a 2 del migdia i i de 4 a 8 de la tarda.