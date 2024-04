La igualadina Neus Torbisco és la número 2 de junts a les eleccions euorpees

La igualadina i catedràtica en dret internacional Neus Torbisco serà la número dos de la candidatura de Junts i Lliures per Europa a les eleccions europees del 9 de juny. Torbisco farà tàndem amb Toni Comín, que va sortir amb Carles Puigdemont de Catalunya el 2017 per viure a l'exili a Bèlgica. Torbisco ha estat membre del govern del Consell de la República i és membre de la junta nacional d’Òmnium Cultural. Professionalment, és doctora en dret per la Universitat Pompeu Fabra, investigadora sènior a l’Albert Hirschman Centre on Democracy, i membre de la Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights. Aquí imparteix cursos sobre justícia transicional i drets humans en societats dividides. Torbisco ha connectat amb el món independentista, sobretot arran de les conseqüències del Procés. Es declara profundament feminista.

Torbisco va néixer a Igualada el 1970, de pare extremeny i mare catalana. El seu pare va tenir vincles polítics a Vilanova del Camí. Actualment viu amb la seva parella, Nico Kirsh, a Ginebra. Tots dos hi treballen i tenen dos fills, la Clara i el Paul, que aprenen, alhora, l'alemany del pare, el català de la mare i l'anglès que comparteixen a taula. Va estudiar a l'escola Emili Vallès d'Igualada, a una pública per desig exprés dels progenitors. Després va passar a l'institut Pere Vives i va fer la formació universitària a la barcelonina Pompeu Fabra. Va fer el doctorat al Canadà, on va coincidir amb la socialista catalana Carme Chacón. A la Universitat Pompeu Fabra hi va fer classes de Filosofia del Dret.

Les seves principals àrees d’especialització són els drets humans, especialment els drets col·lectius dels pobles i de les minories, els pobles indígenes i el dret a l’autodeterminació. També treballa al voltant de les teories de la justícia en un context global, el dret i les polítiques d’antidiscriminació i la justícia transicional i resolució de conflictes en societats dividides.

La candidatura de Junts a les eleccions europees estarà encapçalada per l’exconseller de Salut i actual eurodiputat, Toni Comin. Carles Puigdemont fa setmanes que va anunciar que no es presentaria a la llista per al Parlament europeu i que centrava tots els seus esforços en la candidatura al Parlament de Catalunya. La número dos serà Torbisco i en la tercera posició, Puigdemont hi ha situat l'actual director de l’oficina europarlamentària, Aleix Sarri.

Comín, que va arribar al govern de Puigdemont com a membre del grup d'ERC després d'haver fet tota la seva carrera política anterior al PSC, ha estat el principal suport del president exiliat a Bèlgica. Comís va ser vicepresident del Consell de la República i, després -des del 2019-, també ha estat company d'escó de Puigdemont al Parlament Europeu.