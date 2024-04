Tallades les línies R6 i R60 entre la Pobla de Claramunt i Igualada a causa d'un incendi a la catenària

Un incendi a la catenària afecta les línies R6 i R60 entre la Pobla de Claramunt i Igualada aquest dilluns a primera hora del matí.

Protecció Civil ha activat la prealerta FERROCAT i el servei de trens d'ambdues línies només funciona entre plaça Espanya i La Pobla de Claramunt, a causa de l'avaria que s'ha produït a Vilanova del Camí.

Ferrocarrils ha posat a disposició dels viatgers un primer autobús per cobrir aquest tram i s’espera que en vagin arribant més al llarg del matí mentre no se solucioni l’avaria. També es podria reforçar el servei per carretera amb taxis.