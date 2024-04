Igualada porta roses dolces al Palau de la Generalitat

El Gremi de Pastisseria de Barcelona ha lliurat aquest matí els tradicionals dolços inspirats en la Diada de Sant Jordi al president de la Generalitat, Pere Aragonès, aquest any, amb gust igualadí. La proposta de pastís és de Josep Maria Guasch Targarona, propietari de la pastisseria Targarona de la capital de l'Anoia, que és el Mestre Artesàd del 2023. Hi han assistit a l’acte Antoni Bellart i Olivier Fernández, president i gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona, respectivament. També els ha acompanyat el pastisser Josep Mª Guasch Targarona, propietari de Pastisseria Targarona d’Igualada i Mestre Artesà Pastisser 2023, encarregat d’elaborar els pastissos individuals i els croissants inspirats en la Diada de Sant Jordi que s'han lliurat al president de la Generalitat. La tradicional trobada al Palau de la Generalitat se celebra cada Diada de Sant Jordi des de 1981.

Les propostes de la pastisseria Targarona / Miti Vendrell

La pastisseria Targarona, que endolceix Igualada des de l’any 1929 i és considerada una de les millors del territori, també s’ha sumat a fer el seu homenatge. Aquest any la proposta són les roses. Es tracta d’una mousse de vainilla amb interior de maduixa, crema de roses i pa de pessic de xocolata blanca.

Des de primera hora del matí, la pastisseria s’ha omplert de gom a gom i els veïns i veïnes s’han apropat per poder aconseguir la seva rosa per esmorzar, per regalar o per poder fer uns postres.

Tot i aquesta creació innovadora, un dels productes estrella del Targarona són els croissants i en un dia assenyalat com aquest , també han volgut batejar-ne un com el ‘Croissant de Sant Jordi’. Aquest l’han fet amb crema de roses i compota de gerds i, a més, l’han decorat amb pètals pel seu voltant.