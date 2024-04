Igualada Som-hi demana a la Generalitat que el nou tren nocturn de FGC arribi fins a Igualada i no acabi a Martorell

El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC - Igualada Oberta) reclama a la Generalitat que el nou tren de Ferrocarrils, que oferirà un servei nocturn els divendres i les vigílies de festius fins a les 2 de la matinada, arribi fins a Igualada tot fent la línia completa Barcelona-Igualada i no acabi a Martorell, tal i com el govern de Catalunya preveu.

El regidor d’Igualada Som-hi Anselm Pasquina explica que “el servei de nit és un servei que no entenem que acabi a Martorell i deixi la meitat de la línia sense cobertura. Reclamem que arribi fins a Igualada”. Pasquina detalla que “hi ha molts usuaris i usuàries que se’n podrien beneficiar, ja sigui perquè treballen fins tard a Barcelona o a les ciutats metropolitanes per on passa la línia i el necessiten per tornar a casa o perquè fan oci a Barcelona i amb aquest tren podrien tornar de manera còmode i segura sense fer ús del cotxe”.

El grup socialista insisteix que “el foment del transport públic és crucial i nosaltres hi creiem per això no entenem que quan la Generalitat fa el pas d’augmentar aquest servei fins ales 2 de la matinada només el faci arribar fins a Martorell com si la línia acabés allà i deixant Igualada, un cop més, com una ciutat de segona categoria pel que fa al transport en tren. Lamentem que, un cop més, facin la feina a mitges”.

Igualada Som-hi (PSC - Igualada Oberta) portarà una moció al Ple de l’Ajuntament d’aquest mes d’abril amb aquesta demanda i la posarà a votació per fer pressió a la Generalitat perquè rectifiqui i faci arribar el tren nocturn dels divendres i les vigílies dels festius fins a Igualada.