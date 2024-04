Els partits renoven candidats a l’Anoia en l'any de l'adeu d’Alba Vergés

S’apropa la pròxima gran cita electoral de l’any: les eleccions a Catalunya. Unes eleccions que han estat convocades els comicis aquest maig pel president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, després que hagi estat impossible un acord per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat. Les eleccions al Parlament s’havien de celebrar el febrer del 2025, però finalment els catalans estan cridats a les urnes nou mesos abans del previst, el proper 12 de maig. I les formacions de l’Anoia, alguns amb posicions per ser diputats, han renovat els candidats. A la comarca, el més destacat, però, és una absència, la d’Alba Vergés.

Què van encallar els pressupostos? L’escull del Hard Rock ha estat el que ha tombat els pressupostos. Es tracta d’un macrocomplex turístic i de jocs d’apostes que es vol construir a tocar de Port Aventura, a Salou. Aquest complex inclouria un gran casino, més de 100 taules de joc i un miler llarg de màquines escurabutxaques, dos hotels, un centre de convencions i un centre comercial a l’aire lliure. Aquest projecte ha estat la gran pedra a la sabata de la negociació entre el Govern (que havia pactat abans amb el PSC) i els Comuns. ERC va afirmar que es tractava del pressupost «amb més recursos de la història». El PSC, Junts i altres actors van estar pressionant perquè el Pla Director Urbanísticde la instal·lació tarragonina tirés endavant immediatament. Actualment el projecte està subjecte a rebre l’aprovació dels informes ambientals i de risc químic que tenen aparcats els departaments d’Acció Climàtica i d’Empresa. Qui sí que hi està a favor són els Ajuntaments de Vila-Seca (Junts) i Salou (independent i PSC). En canvi, la plataforma Aturem Hard Rock s’ha mobilitzat tant al carrer com als jutjats per evitar que el projecte es faci realitat, amb suport explícit dels comuns, la CUP, partits ecologistes i veïns.

Les llistes

En total s’han presentat una vintena de candidatures per a les eleccions del 12 de maig i els principals partits catalans que aspiren a obtenir escó són els ja en tenen ara Aliança Catalana, de Sílvia Orriols, que segons les darreres enqestes podria entrar. En canvi, a Ciutadans, que va guanyar unes eleccions, li atorguen escasses possibilitats.

El PSC, després de la seva victòria, torna a la càrrega amb Salvador Illa, com a líder. Caldrà veure què fa Pedro Sánchez i quin impacte caua en unes eleccions que aquesta nit inicia la campanya. A l’Anoia, Jordi Riba prendrà el relleu en el número 13 de la llista. ERC, amb Pere Aragonès al capdavant, intenta mantenir-se al poder, amb Oriol Junqueras inhabilitat. Mireia Sabaté, la nova promesa per a l’Anoia, està preparada per un viatge en el qual potser la independència encara és un somni llunyà. Junts, amb la seva marca «Junts + Puigdemont per Catalunya», confia cegament en el ider. Sandra De La Iglesia, actual regidora a Igualada, serà la representant de l’Anoia. La CUP, sempre amb els seus lideratges rotatius, presenta Laia Estrada com a cap de llista, mentre que la capelladina Susana Moreno, al número 7, espera aportar una mica de frescor. Mentrestant, els Comuns, amb la seva nova aliança «Comuns-Sumar», busquen trobar la seva veu en un panorama polític cada cop més complicat. A l’Anoia, Javier Recio espera obrir-se camí entre els veterans amb la seva joventut. La ja pràcticament extingida Ciutadans, amb Carlos Carrizosa, intenta surar en la tempesta. Valentín Guerra, també amb experiència local a Capellades, es prepara com a candidat de l’Anoia. El PP d’Alejandro Fernández al capdavant, no ha anunciat representants anoiencs.