Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya patrocina el NEAN, el Parc Prehistòric de Capellades

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) patrocina el NEAN, Parc Prehistòric de Capellades per fomentar les visites a l’itinerari guiat a l’Abric Romaní i també a la Cinglera del Capelló.

El NEAN-Parc Prehistòric ha obert a primers d’any les visites guiades per la Cinglera del Capelló. Amb l’objectiu de posar, a partir de les dades aconseguides amb la recerca científica arqueològica, a l’abast de la societat el coneixement de què es disposa sobre la evolució humana i el poblament antic que ens ha precedit. Aquesta difusió del patrimoni s’estableix també com a objectiu de desenvolupament turístic del municipi per a la contribució a l’increment de visitants a la vila amb la consegüent creació de riquesa per a la ciutadania.

El NEAN Parc Prehistòric de Capellades, incorpora l’itinerari per la Cinglera del Capelló a la visita que comença a l’Abric Romaní. Àngel Soteras, regidor de Cultura i Promoció Econòmica, explicava a finals de l'any passat a aquest diari que «l'obertura al públic del recorregut pel conjunt del Parc era un objectiu llargament perseguit i que finalment hem aconseguit. A l'atractiu de la visita a l'Abric Romaní, que és el ja fa anys que podem gaudir, sumem ara una passejada que ens permet contemplar altres abrics, visitar la simulació d'un campament neandertal i passar sota el sempre espectacular Barret del Capelló. Un al·licient més per visitar Capellades».

Des de principi d'any, tothom qui vulgui visitar el jaciment arqueològic de l’Abric Romaní i fer el recorregut per la Cinglera del Capelló caldrà que faci reserva prèvia, a través de la pàgina web neancapellades.cat

El NEAN-Parc Prehistòric és un equipament de l’Ajuntament de Capellades, a la Cinglera del Capelló. La visita inclou el jaciment de l’Abric Romaní de Capellades i el recorregut per la Cinglera del Capelló, que finalitza a l’edifici de dotacions del Parc, on hi ha el restaurant NEAN Capellades.

La Cinglera del Capelló té un recorregut de 1.100 metres lineals, amb un alt valor geològic, paisatgístic i arqueològic amb una vintena de jaciments de diverses èpoques. L’any 2023 va ser declarat per la Generalitat de Catalunya Bé Cultural d’Interès Nacional.