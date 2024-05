La Igualada Urban Running preveu una alta participació

La ciutat d’Igualada sortirà amb pantalons curts, samarreta, unes sabatilles esportives als peus i un cistell a la mà per participar en la Igualada Urban Running, una de les activitats esportives i lúdiques més participades de la ciutat, que vol combinar l’atletisme amb un dia de compres. L’activitat tindrà lloc el 25 de maig.

La regidora d’Esports, Patrícia Illa, ha explicat que aquesta activitat ja s’ha consolidat com una cita esportiva i lúdica en què «la ciutat surt al carrer per viure una jornada festiva d’esport i diversió ja sigui participant de les múltiples activitats, animant pels carrers al pas dels participants petits i grans». També el comerç es bolca especialment en aquesta jornada participant activament en algunes activitats i en l’ambient festiu de la ciutat. Les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web www.urbanrunning.cat i el seu preu amb samarreta tècnica de regal és de 6 euros.

La jornada començarà a les 11 h amb la primera de les activitats solidàries, la Masterclass de Zumba a favor de l’Associació Som Prematurs, que aplega centenars de persones ballant al ritme de la música i les coreografies que ofereixen els monitors i els monitores a dalt de l’escenari a la plaça de Cal Font. Per fer la inscripció d’aquesta activitat cal adreçar-se a la web www.somprematurs.cat.

Les activitats de tarda s’iniciaran amb les curses infantils

A primera hora de la tarda s’obriran les activitats més esperades pels petits, amb es curses infantils organitzades per Kids & Us. A les 17 h començarà de la cursa de cotxets més gran del món, on pares i mares competeixen de forma simpàtica amb els seus nadons. Seguidament, a les 17.15 h tindrà lloc la cursa infantil per nens i nenes de 5 a 12 anys i seguidament , a les 17.30h, prendran la sortida els més petits de 2 a 5 anys amb un recorregut de només 400m. Totes les inscripcions seran solidàries per l’àrea d’oncologia de l’Hospital Universitari d’Igualada, i es poden fer a través de la pàgina web www.urbanrunning.es

A les 18h començarà un dels plats forts, la Caminada Solidària de 3,5km pel centre de la ciutat on caminadors i caminadores sentiran l’escalf del públic aplegat pels carrers del centre d’Igualada. Aquesta activitat és 100% solidària, i els diners recaptats de la inscripció aniran destinats a l’Associació Contra el Càncer a Igualada.