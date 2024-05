Es reobre l'aparcament de FGC a Capellades després de fer-hi obres

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha posat en servei l’aparcament de l’estació de Capellades que ha estat en obres. S'hi han dut a terme coincidint amb la finalització de les obres de millora que han permès facilitar l’accés i ampliar la zona d’estacionament. Concretament, els treballs han consistit en la pavimentació del terreny i l’ampliació i delimitació de les places disponibles.

L’actuació ha permès ampliar a 31 el nombre de places, incloent-ne dues d’adaptades a persones amb mobilitat reduïda, i disposar de tres zones diferenciades com són l’espai ocupat per les places d’estacionament, l’espai de circulació, format per dos carrils, i una zona reservada per al gir i parada de l’autobús interurbà. A més, les persones usuàries hi trobaran indicacions per a estacionar i una nova senyalització que defineix els carrils de circulació. També s’ha instal·lat un nou enllumenat per reforçar la il·luminació de l’aparcament.

L’aparcament facilitarà l’intercanvi modal i promourà l’ús del transport públic al municipi. Aquesta actuació se suma a l’increment de les circulacions de l’autobús interurbà que Ferrocarrils i Ajuntament van impulsar el març de l’any passat quan es va millorar la connexió entre l’estació de tren i el nucli urbà de Capellades amb l’ampliació de les expedicions de la línia C1, operada per Montferri, i el complement de serveis a la demanda amb un vehicle de menor capacitat que s’ofereix en aquelles hores del dia en què la xifra de persones usuàries no justifica l’ús de l’autobús.

Amb aquesta ampliació, la línia disposa des de llavors de 51 circulacions per sentit de dilluns a divendres i de 38 circulacions per sentit els caps de setmana i festius. El servei a demanda opera, des de llavors, el trajecte de l’estació al poble i del poble a l’estació entre setmana i els caps de setmana i festius.