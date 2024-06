Els Moixiganguers demanen suport per poder fer una gran pinya per aixecar un castell de 9 pisos

Ha arribat el moment culminant de la temporada. La dels Moixiganguers d'Igualada han treballat des de la discreció la possibilitat d'assolir nous reptes i es troba en condicions de poder pujar un castell de nou pisos, que seria una construcció inèdita d'aquestaa formació. Els igualadins han continuat progressant després de la pandèmia de Covid. Van recuperar les construccions de 8 pisos, hi van afegir complicació i diumenge volen provar el repte de fer una construcció de nou pisos a la trobada de Vilanova i la Geltrú.

Per poder tirar el castell més amunt, a part d'assaig, necessiten tenir una gran base, una gran pinya, I fan una crida per aconseguir-ho aquest divendres en un assaig general que serà preludi de la torbada de diumenge. Els Moixiganguers han convocat tota la ciutat a fer pinya aquest divendres a la plaça de l’Ajuntament de la ciutat.

Els morats volen fer proves molt ambicioses de cara a la diada de diumenge i a la resta de la temporada. La trobada és a les 9 del vespre. És un "assaig molt especial", expliquen fonts del grup. La jornada, pròpiament, començarà a les set de la tarda amb un camionet de jocs infantils per a tots els infants. Un cop finalitzat l’assaig, vora les onze, hi haurà sopar per als participants i beguda i música a l’Es Moss.

Objectiu de temporada

L’objectiu dels morats és ser prou gent per fer un pas més a nivell tècnic i poder assajar castells com el quatre de vuit amb agulla o el tres de nou amb folre, el millor castell de la història de la colla, de cara a l’actuació de diumenge a les 12 a Vilanova i la Geltrú. Si no es fes a Vilanova, la voluntat és provar-lo més endavant en futures proves de la temporada.

L'última actuació dels Moixiganguers va ser a la Diada del Pati de Valls, on van actuar amb la Joves, els Castellers de la Vila de Gràcia i els Castellers de Sants. Hi van descarregar la segona torre de vuit amb folre de la temporada acompanyada del quatre de vuit i el set de set i volen fer un pas més per arribar a les vacances d’estiu amb la feina feta de cara al segon tram.

Els morats també conviden a qui vulgui a acompanyar la colla, aquest diumenge al matí, a la Diada de la Grallada de Vilanova i la Geltrú i a la resta d’assajos de la temporada, els dimecres de 20 h a 22 h i els divendres de 21:30 h a 00 h a Les Cotxeres.