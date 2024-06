Aquest mes de juny ha fet un any just que malalts de càncer poden rebre tractaments amb immunoteràpia a l’Hospital Universitari d’Igualada. Aquests tractaments a la capital de l'Anoia, que fins fa un any s’administraven a l’Hospital Duran i Reynals, a L’Hospitalet de Llobregat, ara es pot oferir des de l'Hospital de Dia Oncològic d’Igualada gràcies a un acord amb l’Institut Català d’Oncologia (ICO). Els malalt que el requerien ja el tenien, abans a la seva disposició, però amb l'inconvenient dels trasllats.

L’equip de professionals del Servei d’Oncologia fan un molt bon balanç d’aquest primer any de tractament. A Igualada s’han tractat amb immunoteràpia un total de 43 pacients: 33 de càncer de pulmó de no-cèl·lula petita, 3 de pulmó de cèl·lula petita, 5 de càncer de mama, 1 pacient de càncer de cap i coll i un pacient de càncer gàstric. El fet que no s’hagin hagut de desplaçar per rebre aquest fàrmacs i hagin pogut ser atesos més a prop del seu domicili ha suposat un pas endavant per millorar la comoditat i la qualitat de vida dels pacients i les seves famílies. La previsió del centre igualadí és seguir administrant tractaments d’immunoteràpia als pacients oncològics i ampliar-lo. El coordinador de l’àrea d’Oncologia del Consorci Sanitari de l’Anoia, el doctor Fermí Capdevila, explica que “cada cop podrem tractar amb immunoteràpies un ventall de tipus de càncer més extens, fet que permetrà apropar aquests tractaments als nostres pacients en pràcticament qualsevol tipus d'escenari on es trobi l'evolució de la malaltia". La immunoteràpia és una pràctica molt innovadora que fins fa poc només podien oferir els hospitals anomenats “de tercer nivell” de Catalunya per la gran complexitat i l’elevat cost del tractament. El fet que s’hagi pogut portar a terme a Igualada sense cap incidència suposa un salt endavant qualitatiu en l’abordatge de les patologies oncològiques del Consorci Sanitari de l’Anoia, que treballa constantment per implementar teràpies innovadores que abans eren més restringides i fer-ho amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels pacients. La immunoteràpia La immunoteràpia és un tipus de tractament contra el càncer que estimula el propi sistema immunitari del pacient perquè pugui destruir les cèl·lules canceroses. Es va començar a aplicar durant la dècada del 2010 i es considera un dels avenços més transformadors en tractaments oncològics dels darrers temps. Existeixen diferents tipus d’immunoteràpia, que s’administren en funció del tipus de tumor. El tractament amb immunoteràpia es pot administrar de forma individual o combinat amb altres fàrmacs, com la quimioteràpia.