El president de la Generalitat, Pere Aragonès, prendrà possessió del seu càrrec avui al vespre. A poques hores d’aquesta cita, el seu Consell Executiu, fruit del pacte entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, va prenent forma. Pràcticament la meitat dels departaments del nou Govern tenen ja un conseller titular confirmat i conegut. Però encara queden obertes algunes de les principals incògnites sobre els membres de l’executiu que acompanyarà Aragonès en aquesta legislatura.

La continuïtat o el relleu d’alguns dels actuals membres del Govern i qui ocuparà la Vicepresidència, a proposta de JxCat, mantenen l’estructura pendent dels moviments d’última hora.

El nou Consell Executiu tindrà un total de catorze departaments, tal com es reflecteix a l’acord que van subscriure ERC i JxCat. I a poc a poc es van concretant les carteres que ja tenen tancat el seu titular, alhora que es va configurant el Govern que acompanyarà la presidència de Pere Aragonès.

Estan confirmats i es donen per segurs els noms de Laura Vilagrà (membre d’ERC) per a ocupar la conselleria de la Presidència; Jaume Giró (a proposta de JxCat) per a la cartera d’Economia i Hisenda; Josep Maria Argimon (també escollit per JxCat) per a liderar el Departament de Salut; Roger Torrent (ERC) per a ser conseller d’Empresa i Treball; Victòria Alsina (de part de JxCat) per a ocupar el Departament d’Exteriors i Transparència; i Joan Ignasi Elena (a proposta d’ERC) per a ser el titular d’Interior.

Amb aquest llistat confirmat, gairebé la meitat del Govern és ja conegut a poques hores que Aragonès pugui ja signar els seus nomenaments.

Dues de les atribucions més potents, amb més projecció pública, i que major pes tindran al nou executiu, però, encara segueixen vacants. Es tracta de la Vicepresidència i el portaveu del Govern. Totes dues àrees haurien d’anar lligades a consellers que ja tinguin assignada una altra cartera, a no ser que s’acabi optant, en aquest darrer cas, per un portaveu amb càrrec de segona fila a l’estructura de Govern.

De moment, la Vicepresidència que ha de proposar JxCat segueix sense titular, després que noms com el d’Elsa Artadi, que molts a JxCat donaven per segur, es descartessin. Persones com Jordi Puigneró o Meritxell Budó, tots dos actuals consellers en funcions, han sonat per poder fer-se càrrec d’aquesta àrea si segueixen al Govern. ERC, per la seva part, haurà d’escollir la persona que farà de portaveu i fins ara no s’ha atribuït encara a ningú aquesta responsabilitat.

El nou Departament de Feminismes i Igualtat podria recaure en la fins ara consellera de Salut, Alba Vergés, o en la diputada d’ERC Jenn Díaz, però a hores d’ara, continua sense tenir titular confirmada.