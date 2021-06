Els Estats Units han posat fi formalment a la política migratòria de l’era de Donald Trump, que va obligar desenes de milers de sol·licitants d’asil centreamericans a esperar a Mèxic els casos judicials dels Estats Units, segons fonts del Departament de Seguretat Nacional (DHS).

L’administració del president Joe Biden va aturar el programa, conegut com els Protocols de Protecció al Migrant (MPP), poc després que assumís el càrrec. Des d’aleshores, més d’11.000 migrants inscrits han pogut entrar als Estats Units per aconseguir sol·licituds d’asil, va explicar un funcionari del DHS.

Biden ha revertit moltes de les polítiques d’immigració restrictives del seu antecessor, recordant que Trump no va complir amb les lleis d’asil dels Estats Units. Els republicans han criticat les accions de Biden, inclosa la fi del programa MPP, dient que va suposar un augment en les arribades de migrants a la frontera entre els Estats Units i Mèxic en els últims mesos. Paral·lelament, l’administració Biden ha suspès les licitacions concedides pel seu predecessor per extreure gas natural i petroli del Refugi Natural de Vida Silvestre de l’Àrtic, un immens paratge situat al nord d’Alaska i conegut per la seva extraordinària biodiversitat.