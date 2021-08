Aquesta matinada de dijous a divendres serà el punt àlgid de la pluja d'estels que es produeix cada estiu com a conseqüència de l’entrada de cossos celestes en l’atmosfera terrestre. Concretament, els Perseids es produeixen quan la terra s'acosta anualment a les restes del cometa 109P/Swift-Tuttle i aquestes impacten amb l'atmosfera, provocant els estels.

Conegudes popularment com llàgrimes de Sant Llorenç, ja que aquest esdeveniment sol passar al voltant de la festivitat del màrtir, el 10 d'agost, aquest any duraran fins el 24. Tot i això, el pic de la pluja d'estrelles serà aquesta setmana i, especialment, la nit de l’11 al 12 d’agost i la del 12 al 13. Els Perseids són coneguts per tenir una gran activitat, podent-se observar uns 40 meteors per hora en el pic dels Perseids, segons un estudi de la NASA.

Aquesta setmana només es veurà entre un 5% i un 15% del disc lunar i, com menys llum de la lluna hi hagi, més fàcil és poder observar els estels, que augmenten l'activitat a mesura que avança la nit. Per això mateix, per poder gaudir la pluja d'estels, es recomana allunyar-se de la contaminació lluminosa dels nuclis urbans i dirigir-se a llocs elevats i foscos. L'abadia de Montserrat o l'Observatori Astronòmic de Castelltallat a Sant Mateu de Bages són dues bones opcions al Bages per observar els Perseids.