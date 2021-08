Localitats de la província de Castelló com Benicàssim van registrar ahir al matí pluges torrencials que van obligar a tallar la carretera N-340 durant part del matí al seu pas per aquest municipi, fet que va comportar grans retencions a la carretera que uneix Castelló amb Benicàssim. Els bombers van haver d’efectuar nombroses sortides perquè molts baixos i aparcaments subterranis van quedar inundats.

La desembocadura d’alguns barrancs va estar a punt de desbordar-se i els bombers van haver de rescatar una persona que havia quedat atrapada en un cotxe en una rotonda. A més, els serveis d’emergències van efectuar tasques de buidatge en un restaurant, en una gasolinera i en diversos garatges.

Durant el matí ja es van recollir 150 litres per metre quadrat a Benicàssim, 62,8 a Orpesa i 21,6 a Castelló. Cal recordar que la província està en alerta groga per pluges i possibilitat de calamarsa. El consorci de bombers de Castelló va mobilitzar cinc dotacions, tres unitats dels bombers forestals i una unitat amb dispositiu de grans dulls, així com dues unitats de comandament. Cap a les onze del migdia la pluja va donar un respir i va permetre que la situació s’anés normalitzant.