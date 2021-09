Una sèrie de peticions emparades en la llei per a la llibertat d’informació (FOIA, en les seves sigles en anglès) han permès que, 17 anys després, es facin públics diversos vídeos mai vistos fins ara dels atemptats de l’11 de setembre del 2001 contra les Torres Bessones de Nova York. Es tracta de gairebé tot el material de vídeo fet servir per la comissió encarregada de fer l’informe sobre aquests atacs.

Entre els vídeos hi ha la gravació feta pel fotoperiodista de la CBS Mark LaGanga, que va gravar pràcticament des de sota de les torres. La gravació correspon als moments posteriors a l'impacte del segon avió contra la torre sud. El vídeo mostra com el càmera, en lloc de continuar corrent, es queda aturat gravant l’ensorrament de l’edifici. De fet es veu com avança el núvol de pols i runa fins que l’engoleix i queda tot negre. A més, la gravació mostra gent corrent per intentar salvar la vida, així com a policies i bombers completament coberts de pols.

En una altra de les gravacions es veu, just des de sota, el moment en què el segon avió impacta contra l’altra torre. Els vídeos recullen a més les reaccions de desenes de persones que es trobaven allà en aquell moment.

Un altre dels vídeos mostra els primers moments de l’atemptat, just després que l’avió impactés contra la torre davant de la incredulitat dels testimonis. També hi ha almenys dos vídeos amb imatges aèries preses des d’helicòpters.

També s’inclouen les gravacions del càmera Ben Riesman, preses des del pont de Brooklyn.