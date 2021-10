La incidència de la covid a les escoles de la Regió Central torna a apropar-se als paràmetres de la primera setmana de curs, és a dir, se situa en un dels nivells més baixos des que la pandèmia conviu amb l’activitat a les aules.

La quarta setmana s’ha tancat amb un descens notable del nombre de grups i persones confinades respecte les de l’anterior (que tampoc no es podien considerar elevades), i en aquesta reducció hi ha un factor central: la tornada a la normalitat de l’escola La Xarxa de Berga, un cop superat el brot que va donar més d’una seixantena de positius i que va obligar a confinar al llarg de la tercera setmana una desena de grups i més de 250 alumnes.

Així, aquesta última setmana prèvia al pont el Pilar s’ha conclòs amb el 37% menys de classes en quarantena al conjunt de la Regió Central, ja que s’ha passat de 40 a 25, i el total de persones s’ha rebaixat de 1.008 a 592. Pel cas abans esmentat, la reducció més dràstica s’ha produït al Berguedà, ja que a la tercera setmana hi havia deu grups confinats (nou eren a La Xarxa) i al final de la passada ja només n’hi havia un (segons les dades del portal Traçacovid). Com ja comença a ser habitual, en les xifres de grups en quarantena de la Regió Central hi tenen un pes molt important les dades d’Osona. En aquest últim balanç suposen dos terços del total (17 de 25). Els vuit restants es distribueixen entre l’Anoia (4), el Bages (3) i el Berguedà (1).

Aquests 25 grups confinats conjunts equival al 0,65% del total que hi ha a tota la Regió Central (3.797).

De la baixa incidència que està tenint la pandèmia a les aules en aquest inici de curs, tret d’algun cas esporàdic, n’és també una dada concloent el fet que en aquesta quarta setmana hi hagut tres comarques (Moianès, Solsonès, Cerdanya i Alt Urgell) que l’han tancada sense cap grup confinat. De fet, n’hi ha tres d’aquestes (Moianès, Solsonès i Alt Urgell), que encara no han tingut ni una sola classe confinada al llarg d’aquest mes d’activitat escolar.

Pel que fa a les dades de tot Catalunya, se situen fins i tot per sota, en nombres relatius, als de l’àrea central. I és que la quarta setmana es va tancar amb només 191 grups en quarantena d’uns 72.000, el 0,27%. Per primer cop en el que portem de curs, això sí, hi ha hagut una escola confinada, tot i que es tracta d’un petit centre rural, de la Terra Alta.