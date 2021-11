L’exsecretària general del Diplocat Roser Clavell va justificar davant la jutgessa que concedís el 2012 una subvenció directa a una plataforma d’entitats catalanes per a la projecció internacional de Catalunya, adduint que era l’única organització existent dedicada a aquests afers.

Segons van informar fonts jurídiques, Clavell va declarar ahir com a investigada davant la titular del jutjat d’instrucció número 18 de Barcelona, que investiga l’exconseller Raül Romeva i una desena de càrrecs del Govern per malversar gairebé un milió d’euros per internacionalitzar el procés mitjançant contractes i subvencions atorgats a dit i arbitraris.

Una de les ajudes sota sospita és una subvenció directa de 50.000 euros que Clavell, en la seva qualitat de secretària general del Diplocat, va atorgar el 2012 a FOCIR, una plataforma integrada per «actors de la societat civil catalana que fan diplomàcia pública» i que, segons precisa a la seva pàgina web, va néixer de la «concertació de diferents associacions catalanes interessades en el foment de la seva presència internacional i de la de Catalunya». Aquesta subvenció es va atorgar en virtut d’un article del Diplocat que preveia «concedir beques i ajudes a persones físiques catalanes i internacionals per fomentar la recerca», però, segons la jutge, ni es va publicitar, ni es va concretar la seva destinació ni se’n va fer un seguiment. La investigada va defensar davant la jutgessa la legalitat d’aquesta subvenció i va precisar que si es va adjudicar de forma directa, sense concurs públic, és perquè el FOCIR era l’única entitat que coordinava les entitats susceptibles de rebre l’ajuda del Diplocat. En aquest sentit, va precisar que la FOCIR és una plataforma que agrupa les diferents entitats dedicades a la projecció internacional de Catalunya, per la qual cosa estava justificat que se li destinessin els fons per estimular la recerca en aquest àmbit.

Clavell va ser secretària general del Patronat Catalunya Món i també del Diplocat quan, l’any 2012, aquest va canviar de nom i d’estatus.