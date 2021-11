La comunitat educativa de Catalunya tenia ahir 12.021 persones en quarantena, 1.412 més que en el recompte anterior: 11.613 alumnes, 399 docents i personal intern, i nou treballadors externs.

Les escoles tenien 71 grups estables confinats, el 0,10% del total, set més que en el recompte anterior, i quatre centres estaven tancats per brots de coronavirus. Són les dades actualitzades ahir pel Departament d’Educació de la Generalitat a partir del buidatge de les dades que cada centre educatiu introdueix a l’aplicació Traçacovid, que es va engegar el curs passat –aquest curs operativa des del 23 d’agost–, i que serveix per seguir l’evolució dels casos de covid-19 en el sistema educatiu.

Es registren grups confinats a 53 dels 5.108 centres catalans, l’1,04% del total, i hi ha hagut 2.052 positius els darrers 10 dies: 1.712 d’alumnes, 333 de docents i personal intern, i set entre el personal extern.

Continua tancada la guarderia Els Putxinel·lis, situada a la població de Montesquiu, a Osona, per set casos positius (dimarts se’n comptabilitzaven cinc) de covid-19 detectats els últims deu dies, la qual cosa ha obligat a confinar 17 persones entre alumnes, docents i personal administratiu i extern. També continua tancada l’escola Santa Bàrbara de Vidrà, a la mateixa comarca, per tres positius i amb 19 persones del centre confinades. A aquests dos centres s’hi han sumat els últims dies l’escola La Roca de Sarroca de Lleida, amb un positiu i 13 persones confinades, i la guarderia El Cargol d’Avinyonet del Penedès, amb un positiu i 13 persones confinades.

Les escoles i instituts amb persones confinades estan situats, la major part, a les comarques de Barcelona i Girona i també es van ampliant a diverses de Tarragona (Baix Camp i Baix Penedès) i Lleida (Pla d’Urgell, Urgell i Pallars Jussà), mentre que queden lliures de covid, de moment, una gran part de la zona nord de Lleida i les Terres de l’Ebre.

Noves mesures a Vilanova del Camí per l’increment de casos de covid a l’escola

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha incrementat les tasques de neteja i desinfecció dels centres escolars per intentar aturar un brot de covid amb un nombre important d’afectats a les escoles del municipi. Dimarts hi havia 72 persones confinades a l’escola Joan Maragall i 64 a la Pompeu Fabra. Ajuntament i centres han acordat incrementar els serveis de neteja i la ventilació, tot i les temperatures d’hivern dels darrers dies. Els centres han demanat a les famílies que prenguin mesures per intentar reduir els contagis.

Fonts municipals han indicat que estan en contacte amb els centres, el Departament d’Educació i el de Salut per abordar els brots. Al Joan Maragall n’hi ha un d’actiu al grup de 6è A, que actualment té tots els alumnes confinats. També s’han donat contagis al grup de 6è C i el grup de 4t B. A hores d’ara, segons les dades de la Generalitat sobre la covid-19 als centres educatius, al Joan Maragall hi ha 72 persones confinades. El centre ha comunicat a les famílies que s’amplia el servei de neteja en horari lectiu i la ventilació a les aules. També s’ha suspès temporalment els patis compartits com a mesura preventiva. Al Pompeu Fabra també s’han donat diferents contagis que han fet confinar 64 persones, un grup de 1r, un de 2n i un de 3r.

Segons un comunicat de l’Ajuntament, des d’ahir mateix s’han augmentat els efectius de neteja als centres. Els tres conserges dels centres de primària augmentaran la freqüència de les tasques de desinfecció i es dotarà de més productes i dels equips necessaris per dur-les a terme. També s’ha encarregat als voluntaris de Protecció Civil que es facin càrrec de la desinfecció del perímetre dels centres educatius, parcs i zones d’ús comú.