Llanars (Ripollès) preveu recuperar el servei de caixer automàtic aquest gener. L’Ajuntament pagarà un lloguer mensual a l’entitat bancària que ha guanyat el concurs. En declaracions a l’ACN, l’alcalde, Amadeu Rosell, explica que tenir caixer és «un servei bàsic» per a un poble com el seu, amb un alt percentatge de persones grans que volen fer gestions, com ara mirar si han cobrat la pensió.

Des que, ara fa quasi dos mesos, CaixaBank va retirar l’únic caixer que hi havia al poble, els veïns s’han de desplaçar fins a Camprodon. Per als que no tenen cotxe és un inconvenient. Aquests dies estan finalitzant les obres de millora del local municipal on s’ubicarà el nou caixer, que també donarà servei a pobles veïns, com Setcases, i als visitants de Vallter 2000. El consistori ha destinat entre 40.000 i 50.000 euros en les obres de millora del local on s’instal·larà el nou caixer. «És un esforç econòmic molt important per a un poble com el nostre», afirma el batlle, Amadeu Rosell.